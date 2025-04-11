ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
328
Час на прочитання
1 хв

Що треба зробити напередодні Великодня, щоб завжди водилися гроші

Наші предки вірили, що деякі ритуали перед Великоднем допоможуть залучити в дім достаток і гармонію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що зробити перед Великоднем, щоб водилися гроші

Що зробити перед Великоднем, щоб водилися гроші / © www.freepik.com/free-photo

Якщо зробити це від чистого серця, як пише ресурс «Радіо Трек», найближчим часом матеріальне становище усіх членів родини значно поліпшиться.

Що треба зробити перед Великоднем, щоб завжди були гроші

  1. В передсвяткові дні треба прибрати будинок за годинниковою стрілкою, починаючи мити підлогу з кутків і поступово рухаючись до центру. Вважалося, що це допоможе залучити достаток у дім.

  2. У Чистий четвер треба перерахувати тричі всі свої накопичення. Перший раз — на світанку, другий — у полудень, третій — ввечері, щойно сяде сонце. Якщо провести такий ритуал, то цілий рік у домі буде багатство.

  3. Не можна позичати гроші від Чистого четверга і до самого Великодня.

  4. Щоб не вимести гроші з дому, не слід прибирати у Страсну п’ятницю.

  5. Якщо є борги, їх треба обов’язково віддати до Страсної п’ятниці чи хоча б якусь частину, але саме в цей день.

  6. Щоб у всіх членів родини завжди були гроші, до церкви треба ходити разом і повертатися також необхідно всією сім’єю.

  7. На святковому столі має бути гарна біла скатертина, тоді в домі пануватимуть достаток і гармонія.

  8. Для того, щоб у домі був добробут, необхідно погодувати пташок крихтами освяченого хліба.

  9. Витирати стіл також треба за годинниковою стрілкою, тоді в дім прийдуть успіх і достаток.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
328
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie