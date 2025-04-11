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Що треба зробити напередодні Великодня, щоб завжди водилися гроші
Наші предки вірили, що деякі ритуали перед Великоднем допоможуть залучити в дім достаток і гармонію.
Якщо зробити це від чистого серця, як пише ресурс «Радіо Трек», найближчим часом матеріальне становище усіх членів родини значно поліпшиться.
Що треба зробити перед Великоднем, щоб завжди були гроші
В передсвяткові дні треба прибрати будинок за годинниковою стрілкою, починаючи мити підлогу з кутків і поступово рухаючись до центру. Вважалося, що це допоможе залучити достаток у дім.
У Чистий четвер треба перерахувати тричі всі свої накопичення. Перший раз — на світанку, другий — у полудень, третій — ввечері, щойно сяде сонце. Якщо провести такий ритуал, то цілий рік у домі буде багатство.
Не можна позичати гроші від Чистого четверга і до самого Великодня.
Щоб не вимести гроші з дому, не слід прибирати у Страсну п’ятницю.
Якщо є борги, їх треба обов’язково віддати до Страсної п’ятниці чи хоча б якусь частину, але саме в цей день.
Щоб у всіх членів родини завжди були гроші, до церкви треба ходити разом і повертатися також необхідно всією сім’єю.
На святковому столі має бути гарна біла скатертина, тоді в домі пануватимуть достаток і гармонія.
Для того, щоб у домі був добробут, необхідно погодувати пташок крихтами освяченого хліба.
Витирати стіл також треба за годинниковою стрілкою, тоді в дім прийдуть успіх і достаток.