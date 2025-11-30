ТСН у соціальних мережах

Що треба зробити під час смаження картоплі, щоб вона не прилипала до сковорідки: дієвий лайфгак

Чому картопля прилипає до сковорідки і як смажити правильно: секрети професійних кухарів.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Що робити, щоб картопля не прилипала до сковороди

Що робити, щоб картопля не прилипала до сковороди / © Freepik

Багато хто стикається з однією й тією ж проблемою: картопля вперто прилипає до сковорідки, навіть якщо додати більше олії. У результаті замість апетитних рівних золотавих шматочків виходить розмазана суміш. Професійні кухарі давно помітили, що справа зовсім не у сковорідці чи кількості олії — причина в іншому. Є один дуже простий прийом, який дозволяє посмажити картоплю так, щоб вона не прилипала і мала хрустку золотаву скоринку.

Єдиний крок, який потрібно зробити, щоб картопля не прилипала

Перед смаженням картоплю потрібно добре промити у холодній воді та обов’язково висушити. Чому це працює? Картопля містить великий шар крохмалю на поверхні. Саме цей крохмаль і стає «клеєм», через який шматочки:

  • прилипають до гарячої сковорідки;

  • ламаються;

  • не рум’яняться рівномірно;

  • перетворюються на кашу замість хрусткої скоринки.

Якщо промити картоплю кілька разів до прозорої води та промокнути паперовим рушником, зайвий крохмаль зникне, і вона перестане чіплятися за поверхню сковорідки.

Як правильно посмажити картоплю, щоб не прилипала до сковороди

  1. Нарізати картоплю однаковими шматочками. Так вона рівномірно обсмажиться.

  2. Промити 2 рази до чистої води. Це зніме максимум крохмалю.

  3. Повністю висушити. Волога — ворог хрусткої скоринки.

  4. Сковорідка має бути добре розігріта. Олію додають лише після прогрівання.

  5. Не перевертати часто. Дайте шматочкам «схопитися» скоринкою.

