Що треба зробити під час смаження картоплі, щоб вона не прилипала до сковорідки: дієвий лайфгак

Багато хто стикається з однією й тією ж проблемою: картопля вперто прилипає до сковорідки, навіть якщо додати більше олії. У результаті замість апетитних рівних золотавих шматочків виходить розмазана суміш. Професійні кухарі давно помітили, що справа зовсім не у сковорідці чи кількості олії — причина в іншому. Є один дуже простий прийом, який дозволяє посмажити картоплю так, щоб вона не прилипала і мала хрустку золотаву скоринку.

Єдиний крок, який потрібно зробити, щоб картопля не прилипала

Перед смаженням картоплю потрібно добре промити у холодній воді та обов’язково висушити. Чому це працює? Картопля містить великий шар крохмалю на поверхні. Саме цей крохмаль і стає «клеєм», через який шматочки:

прилипають до гарячої сковорідки;

ламаються;

не рум’яняться рівномірно;

перетворюються на кашу замість хрусткої скоринки.

Якщо промити картоплю кілька разів до прозорої води та промокнути паперовим рушником, зайвий крохмаль зникне, і вона перестане чіплятися за поверхню сковорідки.

Як правильно посмажити картоплю, щоб не прилипала до сковороди