-
- Різне
- 55
- 1 хв
Що треба зробити під час смаження картоплі, щоб вона не прилипала до сковорідки: дієвий лайфгак
Чому картопля прилипає до сковорідки і як смажити правильно: секрети професійних кухарів.
Багато хто стикається з однією й тією ж проблемою: картопля вперто прилипає до сковорідки, навіть якщо додати більше олії. У результаті замість апетитних рівних золотавих шматочків виходить розмазана суміш. Професійні кухарі давно помітили, що справа зовсім не у сковорідці чи кількості олії — причина в іншому. Є один дуже простий прийом, який дозволяє посмажити картоплю так, щоб вона не прилипала і мала хрустку золотаву скоринку.
Єдиний крок, який потрібно зробити, щоб картопля не прилипала
Перед смаженням картоплю потрібно добре промити у холодній воді та обов’язково висушити. Чому це працює? Картопля містить великий шар крохмалю на поверхні. Саме цей крохмаль і стає «клеєм», через який шматочки:
прилипають до гарячої сковорідки;
ламаються;
не рум’яняться рівномірно;
перетворюються на кашу замість хрусткої скоринки.
Якщо промити картоплю кілька разів до прозорої води та промокнути паперовим рушником, зайвий крохмаль зникне, і вона перестане чіплятися за поверхню сковорідки.
Як правильно посмажити картоплю, щоб не прилипала до сковороди
Нарізати картоплю однаковими шматочками. Так вона рівномірно обсмажиться.
Промити 2 рази до чистої води. Це зніме максимум крохмалю.
Повністю висушити. Волога — ворог хрусткої скоринки.
Сковорідка має бути добре розігріта. Олію додають лише після прогрівання.
Не перевертати часто. Дайте шматочкам «схопитися» скоринкою.