Що треба зробити, щоб пил більше не налипав на люстру: дієвий метод наших бабусь

Як прибрати пил із люстри: народні методи / © www.freepik.com/free-photo

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Пил на люстрі осідає непомітно, але вже за кілька днів скляні плафони втрачають блиск, а декоративні елементи мають неохайний вигляд. Наші бабусі знали простий домашній метод, який допомагав довше зберігати чистоту світильників. Для нього використовували звичайний гліцерин — доступний засіб, який можна придбати в аптеці.

Раніше ми писали, чим помити підлогу, що довго не осідав пил.

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Гліцерин — домашній засіб для догляду за плафонами

Гліцерин відомий здатністю утримувати вологу, тому його використовують у домашньому догляді за різними поверхнями. Для оброблення скляних плафонів можна приготувати слабкий розчин: додати кілька крапель гліцерину в склянку води, змочити м’яку безворсову тканину й ретельно її відтиснути.

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Після очищення плафонів поверхню потрібно легко протерти цією тканиною, а потім відполірувати сухою серветкою. Важливо не залишати видимого шару засобу: надлишок гліцерину може зробити поверхню липкою, і пил осідатиме на ній ще швидше.

Як швидко позбутися пилу на плафонах

Якщо люстра вже вкрилася пилом, не обов’язково щоразу використовувати мийні засоби. Для швидкого прибирання підійдуть прості способи, які не потребують спеціальних пристосувань.

Суха бавовняна тканина. Старий чистий бавовняний рушник або м’яка серветка допоможуть прибрати пил зі скляних і гладких плафонів. Протирайте поверхню легкими рухами, не натискаючи на декоративні деталі.

М’який пензлик. Для люстр із рельєфними плафонами, візерунками та дрібними прикрасами зручно використовувати чистий пензлик. Ним легко видалити пил із заглиблень, куди не дістає тканина.

Мильний розчин. Якщо на кухонній люстрі накопичився не лише пил, а й жирний наліт, допоможе вода з невеликою кількістю м’якого мийного засобу. Знімні плафони можна протерти змоченою та добре відтиснутою тканиною, після чого прибрати залишки засобу чистою водою й витерти насухо.

Регулярне сухе очищення. Якщо протирати люстру раз на тиждень, пил не встигатиме накопичуватися товстим шаром і змішуватися з кухонними випарами. Завдяки цьому наступне прибирання займатиме значно менше часу.

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