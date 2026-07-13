Що треба зробити з полуницею в липні, щоб наступного року зібрати утричі більший урожай

Догляд за полуницею після плодоношення / © www.freepik.com/free-photo

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Після завершення плодоношення багато дачників перестають приділяти увагу полуничним грядкам, вважаючи, що сезон уже завершився. Насправді саме липень є одним із найважливіших місяців для цієї культури. У цей період рослина накопичує поживні речовини, формує нові листки, відновлює кореневу систему та закладає квіткові бруньки, з яких наступного року з’являться ягоди. Якщо правильно доглядати за полуницею після збирання врожаю, кущі зміцніють, легше перенесуть зиму й уже наступного літа потішать значно більшим урожаєм.

Видаліть старе листя та зайві вуса

Насамперед потрібно уважно оглянути кущі. Старе, пожовкле, засохле або уражене хворобами листя бажано обрізати гострим секатором чи ножицями. Це допоможе зменшити ризик розвитку грибкових захворювань і стимулює появу молодого здорового листя.

Одночасно рекомендується видалити більшість вусів, якщо ви не плануєте розмножувати полуницю. Вони забирають у рослини багато сил і поживних речовин, через що наступного року врожай може бути значно меншим.

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Розпушіть ґрунт і приберіть бур’яни

Після плодоношення земля часто ущільнюється через поливання та дощі. Легке розпушування покращує доступ кисню до коріння, сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і допомагає рослині швидше відновитися.

Не менш важливо регулярно видаляти бур’яни, адже вони конкурують із полуницею за вологу та мікроелементи.

Підживіть полуницю правильно

Саме липневе підживлення багато в чому визначає врожай наступного року. У цей час рослині потрібні насамперед фосфор і калій. Вони зміцнюють кореневу систему, допомагають закладати майбутні квіткові бруньки та підвищують зимостійкість культури.

Для підживлення можна використовувати деревний попіл, настій попелу та комплексні добрива з перевагою фосфору й калію. Якщо ґрунт виснажений, корисно внести добре перепрілий компост або перегній, акуратно розподіливши його між рядами.

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Надлишок азотних добрив у другій половині літа небажаний, адже він стимулює зростання листя замість формування майбутнього врожаю.

Не забувайте про поливання

Після збирання ягід полуниця не переходить у стан спокою. У цей період активно росте коріння та формуються нові листки.

Якщо стоїть спекотна й суха погода, грядки потрібно поливати приблизно раз на тиждень, підтримуючи помірну вологість ґрунту. Земля не повинна пересихати, але й застою води також варто уникати.

Найкраще проводити поливання вранці або ввечері теплою відстояною водою.

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Захистіть кущі від хвороб і шкідників

Після завершення плодоношення варто уважно перевірити кущі на наявність плямистостей, сірої гнилі, павутинного кліща й інших шкідників.

Якщо є ознаки ураження, потрібно вчасно провести обробку дозволеними біологічними або спеціальними препаратами. Своєчасний захист допоможе зберегти здоров’я рослин до осені та не допустити поширення інфекцій.

Замульчуйте грядки

Після всіх робіт корисно оновити шар мульчі. Для цього підійде солома, скошена підсушена трава, хвоя або перепріла тирса.

Мульча допомагає довше зберігати вологу, пригнічує ріст бур’янів, підтримує пухкість ґрунту та захищає коріння від перегрівання під час літньої спеки.

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