Що треба зробити з томатами у травні, щоб у липні відрами збирати урожай м’ясистих і смачних плодів

Травень — один із найважливіших місяців для томатів, адже саме в цей період закладається майбутній урожай. Багато городників помилково вважають, що достатньо лише посадити розсаду і регулярно поливати її водою. Насправді помідори потребують правильного догляду саме у перші тижні після садіння у відкритий ґрунт. Якщо вчасно виконати кілька важливих процедур, кущі виростуть міцними, а плоди — великими, м’ясистими та солодкими.

Який найкращий догляд за помідорами наприкінці весни

Правильне підживлення. Після пересаджування у відкритий ґрунт або теплицю томати потребують поживних речовин для розвитку кореневої системи. Саме у травні важливо дати рослинам азотне підживлення, яке допоможе швидше наростити зелену масу і зміцнити стебло. Для цього багато досвідчених городників використовують настій кропиви або розчин деревної золи. Для приготування зольного підживлення достатньо розмішати 1 склянку попелу у 10 літрах води і залишити настоятися кілька годин. Після цього розчином поливають томати під корінь.

Не допускати надлишку вологи. Одна з найпоширеніших помилок — занадто часте поливання. Через надлишок води коріння томатів слабшає, а плоди згодом стають водянистими і менш смачними. У травні помідори краще поливати рідше, але рясно, щоб вода проникала глибоко у ґрунт. Особливо важливо не лити воду на листя, адже це може спровокувати розвиток грибкових хвороб.

Обов’язково розпушувати землю. Після поливання чи дощу ґрунт навколо кущів потрібно розпушувати. Це допомагає корінню отримувати більше кисню і краще засвоювати поживні речовини. Крім того, розпушування запобігає утворенню твердої кірки на поверхні землі, через яку волога швидко випаровується.

Видаляти зайві пасинки. Щоб томати виросли великими та м’ясистими, рослина не повинна витрачати сили на зайві пагони. Саме тому у травні важливо регулярно видаляти пасинки — бічні відростки, які з’являються між стеблом і листям. Якщо цього не робити, кущ стане занадто густим, а плоди — дрібними. Пасинкування допомагає направити всі поживні речовини на формування майбутнього врожаю.

Чим підживити томати для солодких плодів

Коли на кущах починають формуватися перші зав’язі, помідорам особливо потрібен калій. Саме він відповідає за смак, соковитість і м’ясистість плодів.

Для цього можна приготувати простий домашній розчин із бананової шкірки. Шкірки 3 бананів заливають 3 літрами води і настоюють кілька днів. Потім настій розводять чистою водою у пропорції 1:2 і використовують для поливання.

Чому важливо захищати томати від холоду

У травні ночі ще можуть бути прохолодними, а різкі перепади температур сильно послаблюють рослини. Через це томати повільніше ростуть і гірше формують зав’язь.

Саме тому у холодні ночі кущі бажано накривати агроволокном або легкою плівкою, особливо після садіння у відкритий ґрунт.

