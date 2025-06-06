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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Що це за чорні цятки на пекінській капусті: чи можна їсти такий продукт

Чи траплялося вам приносити додому начебто ідеальну пекінську капусту, в якої після розрізання стають помітні чорні цятки всередин? Чи нормально це?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи можна використовувати пекінську капусту з чорними цятками

Чи можна використовувати пекінську капусту з чорними цятками / © Pixabay

Темні плями, які ви іноді бачите всередині пекінської капусти, — це зовсім не гниль, не цвіль і не результат діяльності мікроорганізмів. Йдеться про так звану фізіологічну плямистість — своєрідну реакцію рослини на стрес. Перепади температури, нестача вологи, переохолодження або надлишок добрив (особливо азотних) — усе це може призвести до таких змін. Як у людей від перенапруженості можуть з’являтися сивина чи висип, так і капуста «реагує» плямами.

Найчастіше така проблема виникає, коли овоч зберігали в надто холодному місці, наприклад, на нижній полиці холодильника, де температура опускається нижче оптимальної. Також плямистість можуть спровокувати важкі умови вирощування: надмірна кількість підживлень, брак світла або нерегулярне поливання. Усе це — сильні стрес-фактори для капусти.

Чи можна таку пекінську капусту їсти? Так, таку капусту їсти можна, та лише за умови, що вона справді свіжа й не зіпсована.

Тому уважно придивіться, щоб зрозуміти:

  • відсутній різкий, гнильний запах;

  • листя не слизьке, не мокре й не надмірно м’яке;

  • немає слідів плісняви.

Якщо ж ви бачите лише сухі чи врослі темні плями — це не є небезпечним. Просто видаліть найушкодженіші частини — і капусту можна сміливо використовувати в їжу. Якщо такі візуальні дефекти викликають у вас огиду — нічого страшного, трохи проваріть її або протушкуйте. Це питання смаку, а не безпеки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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