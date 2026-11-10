Що в листопаді зробити з газоном, щоб не було моху та навесні вкрився густою травою

Догляд за газоном у листопаді / © Credits

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Щоб навесні газон швидко відновився, був густим і смарагдовим, важливо правильно підготувати його до холодів. У листопаді не потрібно виконувати всі садові роботи поспіль: достатньо прибрати листя, вчасно востаннє покосити траву й оцінити стан ґрунту. Деякі роботи краще залишити до ранньої весни, тоді газон зможе швидше відновитися.

Приберіть листя та рослинні залишки

Опале листя, яке накопичується на траві, поступово ущільнюється від дощу й вологи. Воно затінює газон, погіршує циркуляцію повітря та створює сприятливі умови для грибкових захворювань. Тому регулярно прибирайте товстий шар листя віяловими граблями.

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Якщо листя небагато, його можна подрібнити газонокосаркою, але лише за умови, що воно не утворює щільного покриву. Дрібні частинки швидше розкладаються, тоді як великі мокрі купи краще прибрати. Також варто зібрати гілочки та інші рослинні залишки.

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Коли востаннє косити газон перед зимою

У листопаді траву скошують не за календарем, а залежно від погоди та швидкості її зростання. Якщо дні теплі й трава продовжує рости, можна провести останнє скошування. Не косіть газон під час морозу, по мокрій землі або тоді, коли трава вкрита інієм.

Не залишайте траву надто високою, адже вона може злежуватися під снігом і сприяти розвитку грибкових хвороб. Водночас не варто зрізати її майже до землі: занадто короткі стебла гірше захищають рослини від зимових умов.

Чи потрібно підживлювати газон у листопаді

Осіннє добриво може допомогти траві підтримувати кореневу систему, але важливо вибрати правильний склад і врахувати погоду. Для осіннього підживлення використовують спеціальні добрива для газону, які не стимулюють надмірного росту зеленої маси перед морозами.

Не використовуйте без потреби літні добрива з високим вмістом азоту: активне нарощування ніжного листя наприкінці сезону може підвищити ризик зимових пошкоджень. Якщо ґрунт уже холодний, промерзлий або перезволожений, підживлення краще відкласти. Дотримуйтеся дозування на упаковці та враховуйте рекомендації виробника.

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Що робити з ущільненими ділянками та мохом

Якщо після дощів на газоні довго стоїть вода, а ґрунт твердий і погано пропускає вологу, проблема може бути в ущільненні або недостатньому дренажі. Проколювання дернини садовими вилами допомагає поліпшити доступ повітря й води до коренів, але масштабне розпушування краще проводити тоді, коли трава ще активно відновлюється, зазвичай навесні.

Мох часто з’являється на затінених і вологих ділянках. Не варто просто засипати його добривом: спочатку потрібно з’ясувати причину — надлишок вологи, ущільнений ґрунт або нестача світла. У листопаді достатньо прибрати листя та оцінити проблемні місця, а активне відновлення дернини запланувати на сприятливіший період.

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