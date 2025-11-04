Що в жодному разі не можна на тримати на підвіконні: не буде щастя та грошей у домі

Що не можна ставити на підвіконня / © www.freepik.com/free-photo

Усе, що стоїть на підвіконні, або пропускає добру енергію й достаток, або навпаки, блокує її, викликаючи сварки, втрату грошей і хвороби. Тож варто знати, які предмети краще не тримати біля вікна, якщо ви хочете миру, удачі й фінансової стабільності.

Що не можна ставити на підвіконня

Стара або недогоріла свічка. Свічки символізують вогонь, очищення й силу духу. Але залишки свічок, обгорілі чи недогорілі, утримують енергію минулих подій і можуть «застрягати» у просторі. Такі свічки не просто не дають дому оновитися, вони перекривають шлях новій енергії грошей. Якщо хочете залишити свічку як оберіг, зберігайте її на полиці або у скриньці, а не на підвіконні.

Посуд із водою чи ваза зі зів’ялими квітами. Коли у вазі стоїть зів’ялий букет або каламутна вода, енергетика дому теж застигає, приносячи байдужість, апатію й фінансові труднощі. За старими повір’ями, вода біля вікна «змиває» гроші з дому, особливо якщо вона каламутна або довго стоїть.

Монети, дрібні гроші чи копійки. Здається, що монети біля вікна притягують багатство, та насправді вони мають зворотний ефект. За енергетичними законами, гроші, залишені на відкритому місці, «втікають» з дому, бо втрачають свою силу. Тримайте дріб’язок у закритій скриньці, гаманці або спеціальній скарбничці, тоді фінансова енергія залишиться всередині дому.

Хворі чи засохлі рослини. Квіти на підвіконні — це прекрасно, але лише тоді, коли вони здорові. Засохлі, пожовклі чи уражені шкідниками рослини притягують енергетичний занепад, сварки та навіть хвороби мешканців. Особливо небажано тримати кактуси й сухі гілки, вони «колотимуть» грошову енергію, не даючи їй затриматися в оселі.

Побутові дрібниці: губки, мийні засоби, мотлох. Багато хто кладе на підвіконня побутові дрібниці — губки, мило, ганчірки або щітки. Такі речі мають енергетику очищення, але не тоді, коли вони лежать без діла. Вони «витирають» з дому добробут, залишаючи втому й безлад.

Що можна тримати на підвіконні, щоб залучити в дім добробут

Ці речі будуть залучати у ваше життя щастя, успіх і гроші:

живі зелені рослини, наприклад, грошове дерево, мирт, алое;

чистий кристал або прозорий камінь — вони підсилюють потік світла й позитиву;

ароматична лампа чи пахощі — для очищення простору.