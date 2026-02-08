Що в жодному разі не можна робити під час заряджання смартфона, бо не триматиме заряд

Як правильно заряджати смартфон

Багато хто вважає, що смартфон можна заряджати будь-яким способом, і батареї це не нашкодить, вона служитиме довго. Насправді деякі дії під час заряджання гаджета значно скорочують ресурс акумулятора і призводять до того, що телефон перестає тримати заряд. Професійні експерти з електроніки радять уникати певних дій, щоб ваш смартфон довго тримав заряд.

Чому не можна використовувати смартфон під час заряджання

Одне з найпоширеніших порушень — це активне використання телефону під час підключення до зарядного пристрою. Ігри, перегляд відео, гортання соцмереж підвищують температуру батареї, а теплове навантаження шкодить літій-іонним елементам. Висока температура під час заряджання пришвидшує хімічні процеси старіння акумулятора, в результаті смартфон починає швидко втрачати заряд і його ємність зменшується.

Ще одна небезпечна звичка — заряджання телефону дешевими або несертифікованими зарядними пристроями та кабелями. Нестабільна напруга та перевантаження батареї також призводять до перегріву та руйнування внутрішніх компонентів. Крім того, тривале залишення телефону на 100% або підключення його за низького заряду до повного відновлення не завжди корисно для акумулятора. Такі дії поступово знижують здатність батареї тримати заряд.

Як правильно заряджати смартфон, щоб він довго тримав заряд

Щоб батарея служила довго, варто заряджати телефон без одночасного використання, у помірно прохолодному місці і з оригінальним або сертифікованим адаптером. Оптимально тримати заряд у межах від 20% до 80% і не залишати телефон підключеним на всю ніч, якщо це не підтримується спеціальною функцією управління зарядом у сучасних моделях. Такі прості правила допоможуть зберегти ємність акумулятора і подовжити термін служби пристрою.