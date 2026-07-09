Що в жодному разі не можна робити у п’ятницю, щоб не накликати у свій дім біди

Що не можна робити у п’ятницю / © Freepik

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Із п’ятницею в українській народній традиції пов’язано чимало прикмет і повір’їв. Наші предки вірили, що цього дня варто уникати певних справ, аби не накликати на родину негаразди, сварки чи фінансові труднощі. Хоча більшість таких вірувань не має наукового підтвердження, вони залишаються цікавою частиною народної культури та передаються з покоління в покоління.

Не варто починати великі домашні справи

За народними прикметами, у п’ятницю небажано розпочинати масштабне прибирання, ремонт або перестановку меблів. Вважалося, що такі справи можуть вимести з оселі добробут і сімейну злагоду.

Особливо обережно ставилися до генерального прибирання ввечері. Люди вірили, що разом зі сміттям можна символічно винести з дому щастя та достаток.

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Не позичайте гроші

Однією з найпоширеніших прикмет є заборона позичати або віддавати великі суми грошей саме у п’ятницю. Наші пращури були переконані, що разом із грошима людина може віддати власну фінансову удачу.

Так само небажано без нагальної потреби брати гроші в борг, адже це нібито може стати причиною тривалих матеріальних труднощів.

Не сваріться з рідними

П’ятницю вважали днем, коли будь-які конфлікти залишають глибший слід. Якщо цього дня посваритися з близькою людиною, образа може затягнутися надовго, а примирення буде складним.

Саме тому наші предки радили уникати різких слів, не піддаватися емоціям і більше часу приділяти спокійному спілкуванню з родиною.

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Не виносьте ввечері сміття

Ще одна популярна прикмета говорить, що після заходу сонця у п’ятницю не варто виносити сміття. За повір’ями, разом із ним можна винести домашній затишок, добробут і сімейне благополуччя.

З практичної точки зору ця традиція могла виникнути ще й тому, що в темну пору доби люди намагалися без потреби не виходити з дому.

Не відмовляйте у добрій справі

У народі вірили, що п’ятниця є сприятливим днем для милосердя та добрих вчинків. Якщо людина щиро просила про допомогу, їй намагалися не відмовляти. Вважалося, що добро, зроблене цього дня, обов’язково повернеться.

Водночас це не означає, що потрібно жертвувати власним добробутом чи бездумно погоджуватися на будь-яке прохання.

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Як наші предки проводили п’ятницю

У багатьох українських родинах цей день присвячували завершенню поточних справ, домашньому затишку та спокійному відпочинку. Намагалися більше часу проводити з рідними, готували вечерю, планували наступний тиждень і уникали поспішних рішень.

Такі традиції допомагали налаштуватися на вихідні та підтримувати гармонію в домі.

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