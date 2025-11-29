Що в жодному разі не можна ставити на новорічний стіл у рік Вогняного Коня, бо достатку не буде

Що не можна ставити на новорічний стіл 2026 року / © www.freepik.com/free-photo

Рік Вогняного Коня 2026 вважається роком швидких змін, сміливих рішень та потужної енергії. Але водночас він дуже чутливий до символів та атмосфери, в якій зустрічають свято. Східні традиції кажуть: те, що опиниться на вашому столі в новорічну ніч, вплине на фінансовий успіх, взаємини та загальний ритм життя на весь наступний рік. Тому важливо знати, які страви та предмети категорично не рекомендується ставити на стіл, і чому вони можуть «перекрити» удачу.

Яловичину. Кінь — це символ свободи та сили, а яловичина вважається «м’ясом побратима». У східних традиціях таку страву називають неповагою до покровителя року. Чому не можна їсти яловичину: вважається, що це приносить фінансові втрати, затримки в роботі та конфлікти. Натомість рекомендовано вживати індичку, курку, кроля — легкі білкові страви, які Коню «до вподоби».

Страви з дуже гострими спеціями. Вогняний Кінь сам по собі символізує темперамент і пристрасть. Гостре та вогонь — це надлишок стихії, що може спричинити сварки в сім’ї та емоційне виснаження. Замініть гострі прянощі на трав’яні соуси, запечені овочі та ніжні маринади.

Алкоголь низької якості та надмірна кількість спиртного. Кінь не любить хаосу та некерованої поведінки. Заборонено — дешеве вино, сурогатний алкоголь, надмір спиртного, бо це символізує втрату контролю над життям 2026 року. Краще вибрати якісне шампанське, легкий глінтвейн або безалкогольні напої.

Пусті тарілки та однакові страви. Для Коня важлива рухливість і різноманіття. Пусті тарілки на столі — символ нестачі у новому році. Також не можна накривати стіл однотипними салатами чи лише м’ясними стравами.

Риба з головою, спрямованою на гостей. За прикметами народів Сходу, це вважається «холодним» символом, який перекриває фінансові потоки. Бо голова риби «дивиться» на того, кому рік принесе труднощі. Якщо готуєте рибу, краще подавати філе чи стейки.