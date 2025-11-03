Що в жодному разі не можна витирати паперовими рушниками й серветками

Паперові серветки й рушники — це зручний і швидкий спосіб щось витерти, висушити чи почистити. Вони є майже на кожній кухні, у ванній і навіть в автомобілі. Але чи знали ви, що є речі, до яких категорично не можна торкатися папером? Деякі поверхні, матеріали й пристрої реагують на нього так, що потім доводиться витрачати гроші на ремонт або заміну.

Екран телевізора, ноутбука та смартфона. Паперові рушники мають мікрорельєф — під мікроскопом їхні волокна схожі на дрібний наждак. Якщо протирати ними екран, на поверхні з’являються подряпини, матові плями та мікротріщини. Для моніторів і дисплеїв краще використовувати спеціальну мікрофібру або серветки з позначкою «для екранів».

Дзеркала та скляні поверхні. На перший погляд, після протирання паперовими серветками скло стає чистим. Але варто добре придивитися — і видно ворсинки та розводи. Краще використовувати тканинну серветку з мікрофібри чи замші, а для блиску — розчин оцту з водою у пропорції 1:1.

Лакофарбове покриття автомобіля. Після миття не витирайте машину паперовими рушниками. Це може призвести до появи дрібних подряпин і втрати блиску. Для сушіння авто підходить замша та спеціальний рушник для полірування.

Шкіра обличчя. Здавалося б, паперові серветки — це зручно. Але дерматологи попереджають: через грубу текстуру вони пошкоджують верхній шар шкіри, провокують подразнення та пересушують її. Для обличчя використовуйте м’які тканинні рушники чи одноразові косметичні серветки без ароматизаторів.

Фотооб’єктиви та окуляри. Найпоширеніша помилка — витирати лінзи паперовою серветкою. Це призводить до подряпин і втрати чіткості. Краще користуватися мікрофіброю та спеціальними розчинами для оптики.

Меблі з лакованою поверхнею. Паперові рушники можуть залишати мікросліди, ворс і навіть стирати лак. Щоб зберегти блиск поверхонь, обирайте м’яку бавовняну тканину чи фланель, а очищення проводьте лише по напрямку текстури дерева.