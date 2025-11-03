- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 308
- Час на прочитання
- 2 хв
Що в жодному разі не можна витирати паперовими рушниками й серветками
Паперові рушники здаються універсальним рішенням для всього, але є речі, які вони тільки псують. Якщо хочете зберегти поверхні у своєму домі в ідеальному стані, вибирайте правильні матеріали для догляду.
Паперові серветки й рушники — це зручний і швидкий спосіб щось витерти, висушити чи почистити. Вони є майже на кожній кухні, у ванній і навіть в автомобілі. Але чи знали ви, що є речі, до яких категорично не можна торкатися папером? Деякі поверхні, матеріали й пристрої реагують на нього так, що потім доводиться витрачати гроші на ремонт або заміну.
Які поверхні не можна витирати паперовими серветками та рушниками
Екран телевізора, ноутбука та смартфона. Паперові рушники мають мікрорельєф — під мікроскопом їхні волокна схожі на дрібний наждак. Якщо протирати ними екран, на поверхні з’являються подряпини, матові плями та мікротріщини. Для моніторів і дисплеїв краще використовувати спеціальну мікрофібру або серветки з позначкою «для екранів».
Дзеркала та скляні поверхні. На перший погляд, після протирання паперовими серветками скло стає чистим. Але варто добре придивитися — і видно ворсинки та розводи. Краще використовувати тканинну серветку з мікрофібри чи замші, а для блиску — розчин оцту з водою у пропорції 1:1.
Лакофарбове покриття автомобіля. Після миття не витирайте машину паперовими рушниками. Це може призвести до появи дрібних подряпин і втрати блиску. Для сушіння авто підходить замша та спеціальний рушник для полірування.
Шкіра обличчя. Здавалося б, паперові серветки — це зручно. Але дерматологи попереджають: через грубу текстуру вони пошкоджують верхній шар шкіри, провокують подразнення та пересушують її. Для обличчя використовуйте м’які тканинні рушники чи одноразові косметичні серветки без ароматизаторів.
Фотооб’єктиви та окуляри. Найпоширеніша помилка — витирати лінзи паперовою серветкою. Це призводить до подряпин і втрати чіткості. Краще користуватися мікрофіброю та спеціальними розчинами для оптики.
Меблі з лакованою поверхнею. Паперові рушники можуть залишати мікросліди, ворс і навіть стирати лак. Щоб зберегти блиск поверхонь, обирайте м’яку бавовняну тканину чи фланель, а очищення проводьте лише по напрямку текстури дерева.
Металеві елементи з поліруванням. Крани, ручки, фурнітура після паперових серветок часто втрачають блиск, а також на них залишаються дрібні подряпини. Щоб уникнути цього, використовуйте бавовняну тканину чи мікрофібру без ворсу.