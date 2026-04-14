233
2 хв

Що в жодному разі не можна зберігати в морозилці, але чомусь усі кладуть туди ці продукти

Навіть досвідчені господині іноді припускаються помилок із заморожуванням. Знаючи, які продукти не варто класти в морозилку, можна уникнути псування їжі і зберегти її смак та користь.

Віра Хмельницька
Які продукти не можна зберігати в морозилці

Морозильна камера здається універсальним рішенням для зберігання продуктів. Багато хто впевнений: якщо щось заморозити, воно довше зберігатиметься і не зіпсується. Але є чимало продуктів, які після заморожування втрачають смак, текстуру і навіть корисні властивості. І що цікаво — ці помилки часто роблять навіть досвідчені господині.

  1. Свіжі овочі з високим умістом води. Огірки, салат, редис або помідори після заморожування стають м’якими і водянистими. Під час замерзання вода всередині клітин розширюється і руйнує їхню структуру. У результаті після розморожування овочі втрачають форму і стають непридатними для вживання.

  2. Молочні продукти. Молоко, сметана та йогурти після заморожування розшаровуються. Їхня структура змінюється, з’являються грудочки, і вони стають непридатними для вживання у звичному вигляді. Такі продукти краще зберігати в холодильнику або використовувати свіжими.

  3. Варені яйця. Білок після заморожування стає гумовим і втрачає смак. Навіть якщо зовні яйце має нормальний вигляд, його текстура буде неприємною. Це одна із найпоширеніших кухонних помилок.

  4. Смажені страви. Картопля фрі, відбивні й інші смажені продукти після розморожування стають вологими і втрачають хрустку скоринку. Морозилка руйнує структуру, і страва виглядає несмачною та розмоклою.

  5. Соуси та страви з крохмалем. Соуси на основі крохмалю чи борошна після заморожування розшаровуються. Вони втрачають однорідність, стають рідкими або, навпаки, грудкуватими. Це значно погіршує якість готової страви.

  6. Сира картопля та макарони. Сира картопля темніє і змінює смак після заморожування. Макарони ж стають м’якими і втрачають форму, перетворюючись на кашу після розігрівання.

