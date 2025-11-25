- Дата публікації
Що в жодному разі не можна зливати в раковину: про це не знають навіть досвідчені господині
Повний перелік рідин і сумішей, які провокують засмічення, неприємний запах і псування труб.
Багато хто зливає у раковину все, що потрапляє під руку, вважаючи, що каналізація легко впорається з будь-якою рідиною. Але є певні речовини, які навіть у незначній кількості здатні пошкодити труби та спричинити повне засмічення. Тож така звичка може призвести до неприємного запаху, витоку та дорогого ремонту. Тому важливо знати, що категорично не можна зливати в мийку, щоб уникнути проблем у майбутньому.
Що категорично не можна зливати в раковину
Жир і олія. Рідкий жир здається безпечним, але в трубах він швидко застигає та утворює товсту липку плівку. Це стає причиною щільних пробок, які неможливо пробити без хімії чи сантехніка. Навіть невеликі залишки олії з часом накопичуються й повністю блокують прохід води. Тому такий тип відходів ніколи не варто зливати у раковину.
Бульйони та соуси. Бульйон містить дрібні частинки жиру, які з’єднуються зі стінками труб і поступово їх закупорюють. Жирний соус поводиться аналогічно, створюючи щільну, тверду масу. Такі рідини можуть бути головною причиною неприємного запаху, який з’являється у мийці. Заливати їх у каналізацію категорично не рекомендується.
Кавова гуща. Навіть якщо гуща плаває у воді, вона не розчиняється і злипається у грудки всередині труб. Разом із жиром і мильними залишками вона утворює надзвичайно міцну пробку. Якщо регулярно зливати кавову рідину з гущею, система каналізації швидко втратить пропускну здатність.
Чайні настої з листям. Чайні листки, навіть у дрібнодисперсному вигляді, чіпляються за внутрішні стінки труб і набухають. Такі відходи утворюють густу масу, яка довго не розпадається. У поєднанні з жиром і милом це призводить до сильного засмічення сифону. Тому чай із залишками листя краще виливати в окрему ємність.
Розчини з борошном, манкою чи крохмалем. Ці продукти у воді миттєво перетворюються на клейку масу, яка прилипає до труб. Після висихання вона стає твердішою за цемент. Такі рідини створюють «затори», що майже не піддаються промиванню. Саме тому будь-які розчини з борошном зливати не можна.
Залишки будівельних розчинів. Будь-які рідкі суміші на основі цементу, клею чи фарби у трубах твердіють за лічені хвилини. Вони буквально перетворюють внутрішню частину труби на камінь. Після такого засмічення каналізацію практично неможливо відновити. Доводиться змінювати трубопровід повністю.
Агресивні хімічні розчинники. Бензин, ацетон, розчинники для фарб руйнують пластик і гумові ущільнення. Вони можуть спричинити корозію та деформацію труб. Окрім цього, токсичні випари потрапляють у приміщення й становлять небезпеку для здоров’я мешканців дому. Такі речовини потрібно утилізувати за інструкцією, вказаною на пакуванні.