Що в жодному разі не можна зливати в раковину: про це не знають навіть досвідчені господині

Багато хто зливає у раковину все, що потрапляє під руку, вважаючи, що каналізація легко впорається з будь-якою рідиною. Але є певні речовини, які навіть у незначній кількості здатні пошкодити труби та спричинити повне засмічення. Тож така звичка може призвести до неприємного запаху, витоку та дорогого ремонту. Тому важливо знати, що категорично не можна зливати в мийку, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Жир і олія. Рідкий жир здається безпечним, але в трубах він швидко застигає та утворює товсту липку плівку. Це стає причиною щільних пробок, які неможливо пробити без хімії чи сантехніка. Навіть невеликі залишки олії з часом накопичуються й повністю блокують прохід води. Тому такий тип відходів ніколи не варто зливати у раковину.

Бульйони та соуси. Бульйон містить дрібні частинки жиру, які з’єднуються зі стінками труб і поступово їх закупорюють. Жирний соус поводиться аналогічно, створюючи щільну, тверду масу. Такі рідини можуть бути головною причиною неприємного запаху, який з’являється у мийці. Заливати їх у каналізацію категорично не рекомендується.

Кавова гуща. Навіть якщо гуща плаває у воді, вона не розчиняється і злипається у грудки всередині труб. Разом із жиром і мильними залишками вона утворює надзвичайно міцну пробку. Якщо регулярно зливати кавову рідину з гущею, система каналізації швидко втратить пропускну здатність.

Чайні настої з листям. Чайні листки, навіть у дрібнодисперсному вигляді, чіпляються за внутрішні стінки труб і набухають. Такі відходи утворюють густу масу, яка довго не розпадається. У поєднанні з жиром і милом це призводить до сильного засмічення сифону. Тому чай із залишками листя краще виливати в окрему ємність.

Розчини з борошном, манкою чи крохмалем. Ці продукти у воді миттєво перетворюються на клейку масу, яка прилипає до труб. Після висихання вона стає твердішою за цемент. Такі рідини створюють «затори», що майже не піддаються промиванню. Саме тому будь-які розчини з борошном зливати не можна.

Залишки будівельних розчинів. Будь-які рідкі суміші на основі цементу, клею чи фарби у трубах твердіють за лічені хвилини. Вони буквально перетворюють внутрішню частину труби на камінь. Після такого засмічення каналізацію практично неможливо відновити. Доводиться змінювати трубопровід повністю.