Що варто купити до зими 2026 року: перелік важливих продуктів і речей

Що купити про запас на зиму / © pexels.com

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Особливо варто подумати про речі, які стануть у пригоді в разі перебоїв зі світлом, водою чи опаленням. Зібрали практичний перелік того, що бажано мати вдома взимку.

Які продукти купити про запас

Основу домашнього запасу краще складати з продуктів, які довго зберігаються і з яких можна швидко приготувати просту та ситну їжу.

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З круп варто придбати гречку, рис, вівсянку, пшоно та інші види, які любить ваша родина. Стануть у пригоді макарони, борошно, олія, сіль і цукор.

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Не зайвими будуть і готові продукти:

м’ясні та рибні консерви;

консервована квасоля, горошок, кукурудза та овочі;

паштети;

сухарики та хлібці;

печиво та крекери;

горіхи й сухофрукти;

мед;

згущене молоко;

молоко тривалого зберігання;

чай та кава.

Під час покупок звертайте увагу не лише на термін придатності, а й на спосіб приготування. На випадок тривалого відключення електроенергії корисно мати хоча б кілька продуктів, які можна їсти без варіння та розігрівання.

Не потрібно купувати те, чого сім’я зазвичай не їсть. Краще взяти додаткові упаковки звичних продуктів і поступово використовувати їх, поповнюючи запас новими.

Овочі, які можна зберігати взимку

Якщо є льох, підвал, комора або інше прохолодне місце, восени можна придбати овочі тривалого зберігання.

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Найпрактичнішими будуть картопля, морква, буряк, цибуля та часник. Кількість варто визначати з урахуванням умов зберігання: великі запаси не мають сенсу, якщо продукти швидко псуватимуться.

Не забудьте зробити запас води

Вода — одна з найважливіших речей, про яку варто подбати завчасно.

Вдома бажано мати окремо питну воду та невеликий запас технічної. Останню можна використовувати для побутових потреб, якщо водопостачання тимчасово зникне.

Періодично перевіряйте запас і оновлюйте його, особливо якщо вода зберігається протягом тривалого часу.

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Перевірте домашню аптечку

Перед зимою варто провести ревізію аптечки. Насамперед перевірте терміни придатності препаратів і приберіть усе прострочене.

Особливу увагу потрібно приділити лікам, які члени родини регулярно приймають за призначенням лікаря. Їх запас краще планувати завчасно.

Також удома корисно мати звичайні засоби першої допомоги: бинти, пластирі, антисептики та інші необхідні речі.

Ліки слід зберігати відповідно до умов, зазначених в інструкції, та не купувати медикаменти без потреби лише «про всяк випадок».

Побутова хімія та засоби гігієни

Коли складаєте список покупок на зиму, легко згадати про гречку й консерви та забути про звичайні побутові речі.

Перевірте, чи достатньо вдома:

мила;

зубної пасти;

туалетного паперу;

вологих і сухих серветок;

засобів особистої гігієни;

прального порошку або гелю;

засобу для миття посуду;

необхідних засобів для прибирання.

Робити величезні запаси немає потреби. Достатньо мати невеликий резерв того, що використовується щодня.

Як підготувати оселю до холодів

Ще до початку опалювального сезону варто перевірити, наскільки добре квартира чи будинок утримують тепло.

Зверніть увагу на вікна та двері — навіть невеликі щілини можуть створювати відчутний протяг. За потреби їх можна утеплити заздалегідь.

Перегляньте також зимові речі. Теплі ковдри, пледи, шкарпетки, домашній одяг і взуття краще підготувати ще восени.

Корисно визначити найтеплішу кімнату в оселі. У разі проблем з опаленням саме там родині буде простіше зберігати комфортну температуру.

Власникам приватних будинків варто завчасно перевірити систему опалення та подбати про необхідне паливо, якщо воно використовується.

Що потрібно мати вдома на випадок відключення світла

Окремо перевірте все, що допоможе пережити кілька годин без електроенергії.

У першу чергу потрібні справні ліхтарики. Переконайтеся, що до них є заряджені акумулятори або запас батарейок.

Корисними можуть бути павербанки, акумуляторні лампи та світильники, зарядні пристрої й інші автономні джерела живлення.

Якщо користуєтеся портативною зарядною станцією чи джерелом безперебійного живлення, перевірте їхню справність і рівень заряду до настання холодів.

Невеликий радіоприймач, який працює від батарейок, також може стати додатковим джерелом інформації за відсутності електроенергії та інтернету.

Подбайте про дітей

Якщо в сім’ї є маленька дитина, загальний список покупок потрібно доповнити відповідно до її віку.

Заздалегідь перевірте запас дитячого харчування, підгузків, вологих серветок та інших засобів, якими користуєтеся щодня.

Особливо це стосується спеціального харчування або речей певної марки, які не завжди можна швидко знайти в найближчому магазині.

Не забудьте про домашніх улюбленців

Корм для кота чи собаки також краще не залишати на останній день.

Можна придбати додаткову упаковку сухого або вологого корму, наповнювач та інші необхідні засоби догляду.

Якщо тварина регулярно отримує ветеринарні препарати, варто заздалегідь проконсультуватися з ветеринаром щодо необхідного запасу.

Зберіть важливі документи в одному місці

Паспорти, свідоцтва, документи на житло й автомобіль, страхові поліси та інші важливі папери не повинні бути розкидані по різних шафах.

Зручно скласти їх в одну папку, яку за потреби можна швидко взяти із собою.

Також варто мати копії найважливіших документів. Електронні копії можна зберігати на захищеному носії або в іншому безпечному місці.

Що купити на зиму 2026: короткий перелік

Перед походом до магазину перевірте вдома сім основних категорій: продукти тривалого зберігання, питну воду, необхідні медикаменти, засоби гігієни, теплі речі, автономне освітлення та заряджання, а також усе необхідне дітям і домашнім тваринам.

Головне — не скуповувати все підряд. Складіть список саме для своєї сім’ї та купуйте необхідне поступово. Частину запасу можна додавати до звичайних щотижневих покупок — так підготовка до зими не стане великим одноразовим навантаженням на сімейний бюджет.

Кілька додаткових паковань продуктів, запас води, заряджений павербанк, справний ліхтарик і впорядкована аптечка займають небагато місця, але можуть суттєво полегшити побут, якщо звичні комунальні послуги тимчасово стануть недоступними.

Тому найкращий час перевірити домашні запаси — до настання холодів. Пройдіться по цьому списку, викресліть те, що вже маєте, і поступово докупіть те, чого бракує.

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