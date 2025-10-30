Що варто посадити просто зараз: шість овочів, які дадуть ранній та рясний врожай

Що садити в жовтні та листопаді / © Фото з відкритих джерел

Осінь не означає кінець садівничого сезону. За словами експертки з садівництва Джесс Калі, саме жовтень є «ідеальним часом» для посіву деяких культур, які добре переносять прохолоду та принесуть ранній урожай навесні. Фахівчиня пояснила, що зимівля таких рослин допомагає отримати сильніші та врожайніші сходи.

Про це повідомило видання Mirror.

Калі пояснила, що певні овочі чудово переносять зимівлю під шаром мульчі або захистом теплиць, тож навесні ростуть швидше і дають більший урожай.

За її порадами, у жовтні ще можна висіяти шість видів овочів:

Пак-чой. Китайська капуста, яка чудово росте у прохолодний період. Насіння можна висівати в теплиці, під накриттям або у відкритий ґрунт у регіонах із м’яким кліматом. Ця культура швидко достигає, й може дати врожай ще до кінця року.

Зимовий салат. Морозостійкі сорти зимового салату можна садити з кінця літа до пізньої осені. Вони підходять для вирощування як на відкритому повітрі, так і в холодних теплицях чи контейнерах. Такий салат забезпечить свіжу зелень навіть у зимові місяці.

Цибуля. Озимі сорти цибулі висаджують у вигляді насіння або севка з жовтня до січня. Це дає змогу рослинам укорінитися до морозів і навесні швидше розвиватися. Урожай збирають наступного літа.

Часник. Одна з найпростіших культур для осінньої посадки. Зубчики садять загостреним кінцем угору на глибину близько 2,5 см, залишаючи між ними 15 см. У регіонах із важкими ґрунтами часник радять висаджувати спочатку у модулі з компостом, щоб уникнути гниття, а навесні пересаджувати у відкритий ґрунт. Мульчування допомагає зберегти тепло та вологу.

Боби. Насіння бобів можна висівати в жовтні або листопаді, щоб отримати ранній урожай навесні. Експертка радить обирати морозостійкі сорти й садити у добре дренований ґрунт. Посів можливий як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах у прохолодній теплиці.

Горох. Цю культуру також варто висівати восени — з жовтня до листопада. Гладконасінні сорти, зокрема «Метеор», добре переносять холод і дають ранні весняні пагони. Посів можна проводити як у ґрунт, так і в контейнери, захищаючи від дощу та гризунів.

Нагадаємо, осінь 2025 року — ідеальний час для планування наступного садового сезону. Саме зараз садівники обирають ранньостиглі сорти малини, щоб вже 2026 року насолоджуватися першими ароматними ягодами.