Що варто їсти, аби уникнути похмілля: лікарка поділилася секретом

Зимові свята часто супроводжуються пишними застіллями у колі рідних чи друзів. Проте надмірне споживання алкоголю може зіпсувати ранок наступного дня. Щоб уникнути виснажливого похмілля та головного болю, британська лікарка радить звернути увагу на один конкретний продукт.

Лікарка-реаніматолог, яка відомий під ніком @neenziemd у TikTok розповіла, що вживання сиру може допомогти запобігти похміллю, тому на вашому святковому столі має бути сирна тарілка.

«Якщо ви збираєтеся провести вечір у колі родичів чи друзів та вживати алкоголь — вам необхідно з’їсти кілька шматочків сиру напередодні. Сир може зменшити ризик виникнення похмілля, адже він має високий вміст білка, жиру та складних вуглеводів, які покривають шлунок, що зменшує всмоктування алкоголю», — пояснила лікарка.

Сир може сприяти більш ефективному переробленню алкоголю організмом та захистити печінку від негативного впливу. Крім того, він відновлює запас корисних речовин, зокрема вітаміну В та кальцію, які активно втрачаються під час споживання спиртних напоїв.

Також лікарка підкреслює, що кальцій підтримує здоров’я нервів і м’язів, а вітамін «В» є ключовим для енергії та обміну речовин.

«Найкращий алкоголь — це відмова від нього, але якщо ви плануєте випити, спочатку з’їжте сиру», — радить фахівчиня.

Водночас сімейна лікарка мережі «LloydsPharmacy» Бхавіні Шах пояснила, як різні дози спиртного впливають на організм та коли виникає похмілля.

За словами експертки, лише одна-дві одиниці алкоголю (де одиниця — це 10 мл чистого спирту) прискорюють серцебиття та роблять людину товариською. Однак уже після чотирьох-шести одиниць починає страждати нервова система: сповільнюється реакція та погіршується здатність приймати адекватні рішення.

Критичною межею лікарка називає вісім одиниць алкоголю — це приблизно чотири стандартні келихи вина або чотири пінти (приблизно 0,56 л — Ред.) легкого пива. На цьому етапі печінка не встигає переробити токсини за ніч, що гарантує важкий ранок із порушенням зору та сну.

Якщо ж доза випитого алкоголю перевищує десять одиниць, тоді виникає серйозна інтоксикація з порушенням координації, нудотою, зневодненням та гострим головним болем.

