Що ваша дитина насправді вам каже: сім сигналів, що в родині є проблеми

Сімейні проблеми і дитяча поведінка / © unsplash.com

Реклама

Психологиня Богдана Оліферчук пояснює, чому за дитячими істериками, тривожністю чи агресією часто стоять невирішені дорослі проблеми — і як помітити їх вчасно.

Дитина як дзеркало сім’ї

«Ми часто вважаємо, що дитячі проблеми ізольовані від дорослих. Насправді це не так. У більшості випадків поведінка дитини відображає те, що відбувається у сім’ї або з кимось із батьків», — пояснює фахівчиня.

Інакше кажучи, дитина часто стає індикатором сімейного клімату.

Реклама

Коли «неслухняність» — це сигнал тривоги

Важливо зрозуміти: дитина не прокидається з думкою «зіпсувати батькам день». За агресією, істериками чи замкнутістю завжди ховається внутрішній процес.

«Дуже часто дитина — це симптом того, що відбувається у сім’ї», — додає Богдана Оліферчук.

Її поведінка може сигналізувати про:

постійні конфлікти між батьками;

емоційну відстороненість;

замовчування важливих подій;

напружену атмосферу;

нестабільність у сім’ї.

Діти тонко відчувають настрій дорослих — не лише слова, а й інтонації, паузи, мовчання, напругу у повітрі.

Реклама

Розлучення: як дитина переживає втрату

Розлучення — один із найпоширеніших прикладів. Навіть «цивілізоване» розлучення для дитини — це великий стрес.

«Коли один із батьків зникає з повсякденного життя, дитина переживає це як реальну втрату», — пояснює психологиня.

Можливі сигнали:

тривожність;

регрес у поведінці (проситься спати разом з батьками);

страх залишитися сама;

сльози без очевидної причини.

Це так званий страх втрати близької людини, і без пояснень дорослих дитячі фантазії часто страшніші за реальність.

Реклама

«Це через мене»: провина дитини

Особливо складно, коли конфлікти приховуються. Дитина може мислити егоцентрично і вирішувати, що причина проблем — у ній.

Фрази, які діти часто думають, але не говорять:

«Мабуть, я поводився погано».

«Якби я краще вчився, тато не пішов».

«Я винен, що мама плаче».

Ці думки породжують негативні емоції, які дитина зазвичай переживає наодинці.

Коли дитина бере на себе роль дорослого

Дитина, втягнута у конфлікт між батьками, може намагатися їх примирити, контролювати слова і емоції дорослих. Це надмірне навантаження часто проявляється і фізично: болі в животі, головний біль, часті застуди.

Реклама

Агресія чи замкненість — дві сторони однієї медалі

Поведінка дитини — спосіб впоратися зі стресом. Хтось замикається, інший активно протестує. Активна реакція іноді навіть здоровіша за мовчазну.

Школа, садок і «ефект дзеркала»

Напруга може йти в обидві сторони. Критика чи булінг у школі — повертається додому, а сімейний стрес проявляється у школі. Дитина завжди «показує» проблеми, і це сигнал для батьків.

Комплексний підхід — ключ до змін

«Дитячі проблеми часто — це сімейні проблеми. Важливо дивитися глибше, за межі симптомів», — наголошує психологиня.

Що батьки можуть зробити вже зараз:

Реклама

Не знецінювати зміни у поведінці. Говорити про почуття: «Що ти відчуваєш?» Пояснювати події простими словами. Не втягувати дитину у конфлікти.

Важливо! Звернутися до психолога, якщо поведінка різко змінилася.

Дитина не є проблемою. Вона — дзеркало родинної системи. Її емоції — сигнал, який варто почути. Найкраще, що можуть зробити батьки, — не шукати винних, а прислухатися і підтримати.