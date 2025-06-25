Що відбуватиметься з тілом, якщо щодня прокидатися о 5 ранку

Будильник. / © Pixabay

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Думка про пробудження о 5:00 вже здається виснажливою. Втім, раннє пробудження може бути корисним для вашого розуму, тіла та загального самопочуття.

Про це повідомляє видання domino, з посиланням на дані академічного журналу Nature Communications.

Професор біоінженерії та члена консультативної ради зі сну Бенджамін Смарр пояснює, що наш організм запрограмований на режими сну. Кожна людина народжується з певним хронотипом, який визначає ваш графік та необхідну кількість сну.

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За словами науковців, проста зміна часу на будильнику не змінить ваше життя чарівним чином за одну ніч, особливо якщо ви природжена “сова”. Однак є багато доказів того, що це може принести користь.

Після одного дня

Перший день раннього пробудження не буде особливо легким чи приємним. Перехід на ранній ранковий сон може тривати кілька днів. Протягом цього часу ви почуватиметеся неоптимально, оскільки вашому внутрішньому годиннику потрібен час, щоб адаптуватися до нового графіка сну та неспання.

“Совам”, кажуть науковці, спочатку може бути важко лягти спати раніше. Вони можуть не спати стільки годин, скільки потрібно організму.

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“Фаза швидкого сну важлива для оновлення пам’яті та емоційної енергії на день. Якщо перервати її занадто рано, скажімо, о 5 ранку, ви відчуєте втому та роздратованість”, - пояснює Смарр.

Навіть якщо вам вдасться виспатися повноцінно, є велика ймовірність, що ви будете виснажені до кінця дня, можете відчувати легку млявість та фізичну втому. За потреби можна лягти спати на кілька годин раніше, радять вчені.

Після одного тижня

Можливо, ви не будете справжньою ранньою пташкою через тиждень, але ви вже на шляху до цього.

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“Перший тиждень поспіль ви почнете трохи краще звикати до пробудження о 5 ранку. Ваше тіло та м’язи почнуть підлаштовуватися під хід вашого циклу сну”, - каже доктор Девід Гройнер.

Втім, швидкість адаптації організму до нового часу пробудження залежить від вашого особистого біологічного годинника. Прокидатися на годину-дві раніше може бути легко. Однак кардинальна зміна графіка сну може вимагати більше часу.

З огляду на це, можливо, ви почнете помічати деякі зміни у своєму настрої та апетиті. Адже раннє пробудження може вплинути на два природні гормони організму: кортизол і мелатонін.

Науковці пояснюють, що пробудження зі сходом сонця – це природний процес, бо вироблення мелатоніну та внутрішній регуляторний годинник залежать від сонячного світла або його нестачі. Саме це одна з причин, чому деякі люди впадають у депресію та сплять більше в зимові місяці, коли світлового дня менше.

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Раннє пробудження може допомогти регулювати рівень кортизолу, що контролює рівень цукру в крові, зменшує запалення та контролює обмін речовин. Цей кортизол дає вам енергію, щоб прокидатися та долати труднощі протягом дня.

Після одного місяця

“Якщо ви цілий місяць поспіль прокидаєтеся о 5 ранку, повинні почати бачити переваги того, як ваша продуктивність може зрости”, - розповідає доктор Гройнер.

Люди, які встають рано, є більш проактивними - це визначається як “готовність і здатність змінити ситуацію на свою користь”. Втім, більш продуктивний день – це лише один елемент пазлу. Дослідження Університету Торонто показало: люди, які прокидаються раніше, загалом щасливіші та мають кращий погляд на життя.

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“Ви завжди повинні намагатися спати щонайменше сім годин. Будь-що менше може негативно вплинути на ваше здоров’я та продуктивність”, - додає Гройнер.

Після шести місяців

Щойно ви досягнете шестимісячної позначки, ви можете офіційно назвати себе ранньою пташкою.

“Через шість місяців цього процесу ви зможете озирнутися назад і побачити значне зростання продуктивності вашого щоденного графіка порівняно з початком. Тіло почне прокидатися в цей час, ймовірно, без будильника”, - каже науковець.

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Якщо раннє пробудження все ще здається рутиною, можливо, настав час повернутися до пізнішого часу пробудження.

“Протягом кількох місяців ви або будете у формі та адаптовані, або будете повністю нещасними”, - додає Гройнер.

Якщо ви все ще відчуваєте виснаження та відверту дратівливість, поверніться до свого звичайного графіка сну. Зрештою, недосипання має більший вплив, ніж необхідність випити кілька додаткових чашок кави, щоб протриматися протягом дня. Тривале недосипання пов’язують з діабетом, серцевими захворюваннями і навіть передчасною смертністю.

Прислухайтеся до свого тіла, і ви зрозумієте, який графік сну найкраще підходить саме вам.

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Нагадаємо, науковці визначили найкращі й найгірші пози для сну. Поза для сну є не просто звичною позицією, а важливим фактором, що впливає на наше здоров’я, якість сну і навіть зовнішній вигляд.