Що відбувається з вашим тілом під час сну з відкритим вікном: ви здивуєтеся

Сон. / © Freepik

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Цікаво, що на тривалість та якість нашого сну впливають умови в спальні. З огляду на це - наскільки гарна ідея спати з відкритим вікном?

Нові дослідження проливають нове світло на це питання, пише Kobieta w INTERIA.PL.

Температура у нашій спальні - один з ключових факторів, що впливає сну. Експерти наголошують, що 17-19 градусів Цельсія у приміщення - це ті оптимальні умови, що сприяють швидшому засинання, знижують ризик безсоння та зменшують ризик частих пробуджень посеред ночі. Саме тому навіть узимку варто короткочасно провітрити кімнату перед сном.

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Сон з відчиненим вікном - дослідження

Науковці з данського Технічного університету провели цікаве дослідження. Його результати свідчать про те, що що сон з відкритим вікном у спальні покращує якість сну та концентрацію наступного дня. 87% учасників, які спали в таких умовах повідомили про покращення самопочуття вранці. Крім того, вони краще справлялися з короткими когнітивними тестами, що проводили після пробудження.

Які ж були результати у людей, які спали в у закритому приміщенні? Подібних результатів, як у тестах на самопочуття, так і на концентрацію, досягли лише 70% опитаних.

“Самі дослідники наголошують, що потрібен подальший аналіз. Досліджувана група була невеликою, охоплюючи 40 спалень. Тим не менш, це є основою для вивчення умов у наших домівках та оцінки наших власних звичок гігієни сну”, - йдеться у статті.

Переваги сну у спальні з відчиненими вікнами

Фахівці наголошують, що за таких умов у кімнаті покращується циркуляція повітря. Водночас знижується рівень вуглекислого газу, який у закритому приміщенні може негативно впливати на якість сну та концентрацію після пробудження.

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Дослідження показують? люди, які сплять з відкритим вікном, засинають швидше, у них не переривається сон. Крім того, відпочинок при нижчій температурі може підтримувати функцію імунної системи та навіть покращувати обмін речовин.

Кому не можна спати з відкритим вікном

Шум транспорту або гучні сусіди можуть порушити сон, особливо для людей, чутливих до шуму.

Під час сезону цвітіння фруктових дерев чи якихось квіті, а також за високого рівня забруднення повітря сон в таких умовах може погіршити симптоми алергії та негативно вплинути на вашу дихальну систему.

Також уникайте цієї звички під час різких перепадів температури або вітряної погоди — за таких умов ви можете легко застудитися та переохолодитися.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому у сні ви не можете втекти чи закричати. Для багатьох людей сни, в яких їм доводиться тікати, кричати на когось або плакати від страху, є надзвичайно тривожними.