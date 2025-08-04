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Що відбувається з вашим тілом під час сну з відкритим вікном: ви здивуєтеся
Чи варто спати з відкритим вікном? Науковці розповіли, як це впливає на мозок і самопочуття.
Цікаво, що на тривалість та якість нашого сну впливають умови в спальні. З огляду на це - наскільки гарна ідея спати з відкритим вікном?
Нові дослідження проливають нове світло на це питання, пише Kobieta w INTERIA.PL.
Температура у нашій спальні - один з ключових факторів, що впливає сну. Експерти наголошують, що 17-19 градусів Цельсія у приміщення - це ті оптимальні умови, що сприяють швидшому засинання, знижують ризик безсоння та зменшують ризик частих пробуджень посеред ночі. Саме тому навіть узимку варто короткочасно провітрити кімнату перед сном.
Сон з відчиненим вікном - дослідження
Науковці з данського Технічного університету провели цікаве дослідження. Його результати свідчать про те, що що сон з відкритим вікном у спальні покращує якість сну та концентрацію наступного дня. 87% учасників, які спали в таких умовах повідомили про покращення самопочуття вранці. Крім того, вони краще справлялися з короткими когнітивними тестами, що проводили після пробудження.
Які ж були результати у людей, які спали в у закритому приміщенні? Подібних результатів, як у тестах на самопочуття, так і на концентрацію, досягли лише 70% опитаних.
“Самі дослідники наголошують, що потрібен подальший аналіз. Досліджувана група була невеликою, охоплюючи 40 спалень. Тим не менш, це є основою для вивчення умов у наших домівках та оцінки наших власних звичок гігієни сну”, - йдеться у статті.
Переваги сну у спальні з відчиненими вікнами
Фахівці наголошують, що за таких умов у кімнаті покращується циркуляція повітря. Водночас знижується рівень вуглекислого газу, який у закритому приміщенні може негативно впливати на якість сну та концентрацію після пробудження.
Дослідження показують? люди, які сплять з відкритим вікном, засинають швидше, у них не переривається сон. Крім того, відпочинок при нижчій температурі може підтримувати функцію імунної системи та навіть покращувати обмін речовин.
Кому не можна спати з відкритим вікном
Шум транспорту або гучні сусіди можуть порушити сон, особливо для людей, чутливих до шуму.
Під час сезону цвітіння фруктових дерев чи якихось квіті, а також за високого рівня забруднення повітря сон в таких умовах може погіршити симптоми алергії та негативно вплинути на вашу дихальну систему.
Також уникайте цієї звички під час різких перепадів температури або вітряної погоди — за таких умов ви можете легко застудитися та переохолодитися.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому у сні ви не можете втекти чи закричати. Для багатьох людей сни, в яких їм доводиться тікати, кричати на когось або плакати від страху, є надзвичайно тривожними.