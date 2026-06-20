Що відштовхує гроші: ці п’ять речей крадуть багатство, удачу й успіх, їх варто позбутися

Які речі притягують бідність у дім / © Freepik

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У різних культурах існують прикмети та повір’я, пов’язані з фінансовим благополуччям. Більшість із них мають цілком практичне пояснення. Захаращений простір створює відчуття хаосу, а старі та непотрібні речі нагадують про минуле замість того, щоб звільняти місце для нових можливостей. Саме тому експерти з організації простору та прихильники народних традицій радять регулярно переглядати вміст оселі та позбавлятися предметів, які давно втратили свою цінність.

Поламані речі та несправна техніка

Тріщини на посуді, годинник, який давно не працює, перегорілі лампи чи побутова техніка, що роками стоїть без ремонту, вважаються одним із головних символів застою.

Згідно з прикметами, такі речі накопичують негативну енергію та блокують прихід позитивних змін. Якщо предмет ще можна відремонтувати — це варто зробити найближчим часом. Якщо ж він остаточно втратив свою функціональність, краще звільнити від нього місце.

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Крім того, справний і доглянутий дім підсвідомо налаштовує людину на порядок не лише в побуті, а й у фінансових справах.

Старий одяг, який ніхто не носить

Шафи, переповнені речами «на всяк випадок», часто перетворюються на склад непотрібного одягу.

Речі, які не використовувалися кілька років, займають простір та створюють відчуття безладу. У багатьох народних традиціях вважається, що старий одяг утримує енергію минулих подій і не дає рухатися вперед.

Корисною звичкою стане регулярний перегляд гардероба. Те, що перебуває в хорошому стані, можна передати тим, хто цього потребує, а зношені речі утилізувати.

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Порожні банки, коробки та непотрібний мотлох

Балкони, комори та антресолі часто стають місцем зберігання предметів, які ніколи не знадобляться.

Старі коробки, зламані меблі, порожня тара та інші накопичення створюють враження захаращеності й можуть негативно впливати на психологічний комфорт. Чим більше вільного місця в оселі, тим легше підтримувати порядок і відчувати внутрішню гармонію.

У народі казали, що багатство любить чистоту та простір, тому від зайвого мотлоху рекомендували позбавлятися без жалю.

Засохлі або хворі кімнатні рослини

Кімнатні квіти здатні оживити будь-який інтер’єр, але лише за умови належного догляду. Засохлі, пожовклі або хворі рослини створюють атмосферу занедбаності. У багатьох повір’ях вони символізують згасання життєвої енергії та втрату сил.

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Регулярний догляд за рослинами не лише покращує зовнішній вигляд оселі, а й допомагає створити більш затишну та приємну атмосферу для життя.

Старі гаманці та зіпсовані дрібниці

Особливу увагу народні прикмети приділяють гаманцям, адже саме вони безпосередньо пов’язані з грошима.

Порваний гаманець, потерті купюрниці або аксесуари зі зламаними застібками вважаються символом недбалого ставлення до фінансів. Навіть якщо людина не вірить у прикмети, охайне зберігання грошей формує корисні фінансові звички.

Тому старі та пошкоджені аксесуари рекомендують вчасно замінювати новими.

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Як створити атмосферу достатку в домі

Насамперед варто підтримувати чистоту та порядок. Світлі кімнати, охайні полиці, справні речі та відсутність захаращення позитивно впливають на настрій і працездатність.

Корисною звичкою стане регулярне прибирання, провітрювання приміщень і перегляд речей, якими давно не користуються. Навіть невелике оновлення простору допомагає відчути прилив енергії та мотивації.

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