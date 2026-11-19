Що треба їсти, щоб жити до ста років / © Фото з відкритих джерел

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Японія не випадково входить до країн із найвищою тривалістю життя. Особливу увагу дослідники приділяють харчуванню мешканців Окінави — острова, відомого великою кількістю людей, які доживають до 90–100 років. Їхній раціон відрізняється від звичного для багатьох європейців: у ньому багато овочів, соєвих продуктів, риби, водоростей і невеликих порцій різноманітних страв.

У дослідженні, опублікованому в науковому журналі Clinical Nutrition, проаналізували дані 14 764 японців протягом 20 років. Вчені виявили зв’язок між дотриманням традиційної японської моделі харчування та тривалішим життям. Серед характерних продуктів були риба, овочі, морські водорості, рис, суп місо та зелений чай.

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Що обов’язково має бути на столі японських довгожителів

Традиційна японська вечеря часто складається не з однієї великої страви, а з кількох невеликих порцій. Такий підхід дає змогу поєднувати різні продукти та не робити основою харчування лише м’ясо чи гарнір.

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Риба. Один із важливих компонентів японського раціону — морська риба. Її готують на парі, запікають або подають вареною. Скумбрія, сардини та лосось містять повноцінний білок і жирні кислоти омега-3, які важливі для нормальної роботи серцево-судинної системи. Тофу та інші соєві продукти. Соєвий сир, відварені боби едамаме та страви з ферментованої сої допомагають урізноманітнити джерела білка. Тофу часто додають до супів або подають окремо з овочами. Овочі та гриби. На японському столі можна побачити тушковану капусту, моркву, гарбуз, редьку дайкон, гриби шиїтаке та листову зелень. Вони забезпечують організм клітковиною, вітамінами й мінералами. Морські водорості. Норі, вакаме та інші їстівні водорості використовують для супів і гарнірів. Вони містять мінеральні речовини та харчові волокна, хоча їхній склад залежить від виду та способу приготування. Суп місо. Традиційний суп із ферментованої соєвої пасти часто доповнюють тофу, водоростями та овочами. Він добре вписується в невелику вечерю, але важливо контролювати кількість пасти, оскільки вона може містити багато солі.

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