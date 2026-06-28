Що їдять на вечерю греки: п’ять простих страв середземноморської кухні, які легко повторити

Що їдять греки на вечерю / © www.freepik.com/free-photo

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Грецькі страви вважаються одними з найкорисніших та найсмачніших у світі. Адже вони готуються з простих продуктів — овочів, оливкової олії, свіжої риби, сирів і трав. Вечеря в Греції зазвичай не перевантажена — це легка, поживна та домашня їжа, яку можна швидко приготувати. Багато традиційних грецьких страв на вечерю здивують своєю простотою, адже навіть звичайні продукти поєднуються так, що виходить насичений і гармонійний смак.

Грецький салат

Одна з найвідоміших страв грецької кухні — це класичний сільський салат. Він складається з помідорів, огірків, червоної цибулі, оливок і великого шматка фети. Заправляється все якісною оливковою олією та орегано.

У Греції цей салат часто їдять саме на вечерю, іноді з хрустким хлібом, і цього достатньо для легкої, але поживної трапези.

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Сувлакі — грецький шашличок

Сувлакі — це невеликі шматочки м’яса, найчастіше свинини або курки, обсмажені на шампурах. Страва подається з лавашем, овочами та соусом дзадзикі.

Попри простоту приготування, сувлакі — дуже популярна домашня вечеря, особливо у вихідні дні.

Дзадзикі з хлібом або овочами

Дзадзикі — це густий йогуртовий соус із огірком, часником та оливковою олією. Його часто їдять не як додаток, а як самостійну легку страву на вечерю.

У поєднанні зі свіжим хлібом або овочами він стає ситним і дуже освіжаючим варіантом вечері, особливо в спекотну пору року.

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Запечені овочі по-грецьки

Греки часто готують овочі в духовці з оливковою олією та травами. Це можуть бути баклажани, кабачки, перець і помідори, які запікаються до м’якості.

Страва виходить легкою, ароматною і добре підходить для вечірнього прийому їжі, особливо в поєднанні з сиром або хлібом.

Риба на грилі

Завдяки близькості до моря риба займає важливе місце у грецькому меню. На вечерю її часто просто запікають або готують на грилі з лимоном, оливковою олією та травами.

Це одна з найкорисніших і найлегших страв, яка відображає суть середземноморського харчування.

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