Що їли козаки на Січі: мало хто знає, які страви були популярними серед українців в ті часи

Чим харчувалися козаки / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Анастасія Саєнко — дослідниця історії та авторка книги “Історії про життя ЩЕ 50 українців та українок” — проаналізувала раціон козацького війська, що боролося за волю українських земель.

Дослідниця звертає увагу на те, що кулінарні традиції козацької доби залишили по собі небагато письмових згадок. У ті часи ведення кулінарних записів не було поширеним — не через байдужість, а через постійну зайнятість і брак часу на таку “розкіш”. Утім, деякі фрагменти гастрономічної культури все ж вдалося відновити.

Відомо, що харчування простих козаків суттєво відрізнялося від меню старшини. Рядові воїни в повсякденному житті споживали переважно каші. У походах їхній раціон був доволі скромним: в’ялене м’ясо, сушена риба, сухарі. Попри складні умови, вони часом варили навіть борщ.

Реклама

Серед популярних, хоч і нині маловідомих, страв того часу — соломаха: проста, поживна страва з пшона та борошна, зварених разом.

Цікаво, що під час військових походів вживання алкоголю було суворо заборонене — порушення цього правила могло коштувати життя. Дисципліна в козацькому війську стояла на першому місці.

Натомість для козацької старшини створювали особливу атмосферу — на стіл подавали вишукані наїдки у супроводі дорогого посуду. Страви змінювали одна одну, адже застілля мало бути рясним і щедрим будь-якої миті.

Розкішні застілля старшини вирізнялися не лише посудом, а й добором страв. У меню переважало м’ясо — причому незвичне для сучасного столу. Часто смакували дичиною: м’ясом лося, ведмедя чи дикого козла. Домашню птицю тоді не розводили в широких масштабах, тому курятину вважали справжньою рідкістю.

Реклама

Особливу увагу приділяли спеціям — вони надавали стравам вишуканості та глибини смаку. У вжитку були коштовні на той час інгредієнти: мигдаль, куркума, шафран.

Серед солодощів, якими полюбляли ласувати в козацьку добу, були вишукані на той час десерти — варення, марципани та цукати. До них особливо смакували напої, які вже тоді мали статус елітних: вино та кава посідали почесне місце в раціоні, особливо серед козацької верхівки.