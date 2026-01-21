Що їсти та як одягатися, якщо вдома +10: інструкція з виживання в умовах блекауту

Зігрівання у холодній квартирі без опалення / © iStock

Реклама

Виживання в умовах відсутності тепла потребує стратегічного підходу до одягу, харчування та облаштування побуту. Дізнайтеся, які тканини гріють найкраще, як безпечно облаштувати «найтеплішу кімнату» у вашому домі та чому зігрівання алкоголем може бути небезпечним.

Про це йдеться у статті BBC News Україна.

Упродовж кількох тижнів Київ і багато інших українських міст залишаються без стабільного тепла та електропостачання через російські удари по енергетичній інфраструктурі та сильні морози. У зв’язку з цим постає низка важливих запитань:

Реклама

як правильно зігріватися,

як допомогти організму в умовах холоду,

скільки шарів одягу варто носити,

що краще їсти,

чому алкоголь не допомагає зігрітися.

Ось рекомендації Міністерства охорони здоров’я та поради лікаря-терапевта Богдана Смаля.

Як зігрітися, коли мороз надворі і холод у квартирі?

Зігрівання має бути поступовим і безпечним. Насамперед важливо мінімізувати втрати тепла: перейти до найтеплішої кімнати, зачинити двері, ущільнити вікна та одягатися шарами.

Найефективніше працює принцип «капусти»: тонкий базовий шар біля тіла, далі утеплювальний (фліс або вовна), а зверху — шар, що захищає від вітру та вологи.

Особливу увагу слід приділяти теплу рук, ніг і голови навіть у приміщенні. Критично важливо, щоб одяг залишався сухим, адже волога тканина прискорює втрату тепла в рази.

Реклама

Другий ключовий чинник — харчування та пиття. Варто регулярно пити теплі напої та вживати калорійну їжу: каші, супи, хліб, горіхи, консерви.

Третій аспект — правильна організація простору. Доцільно обрати одну найтеплішу кімнату, закрити доступ до інших, ущільнити вікна, а за потреби завісити їх ковдрами чи щільними шторами. Обігрівати менший простір ефективніше, ніж усю квартиру. Для сну рекомендують використовувати кілька ковдр або спальник.

Четвертий момент — рух. Легкі регулярні фізичні вправи допомагають виробляти тепло, однак важливо не перевтомлюватися і не пітніти, адже волога знову спричиняє охолодження.

П’яте — підвищена увага до людей із груп ризику: літніх, дітей, осіб із серцевими чи легеневими захворюваннями, а також тих, хто мешкає сам. Їхній стан слід перевіряти частіше, оскільки вони можуть не відчути моменту, коли ситуація стає небезпечною.

Реклама

Скільки шарів одягу потрібно, коли у квартирі холодно?

Смаль зазначає, що універсальної «формули» на кшталт «один шар на кожні п’ять градусів» не існує, адже сприйняття холоду залежить від віку, здоров’я, рівня активності та вологості повітря.

Водночас є практичні рекомендації. За температури 14 — 15 °C більшості людей потрібно щонайменше три шари одягу, а також теплі шкарпетки. За необхідності варто додати взуття, шапку або верхній одяг із капюшоном.

Якщо температура в приміщенні близька до 10 °C — це вже умови, подібні до перебування надворі, — зазвичай знадобляться чотири шари. Можуть бути потрібні дві пари шкарпеток, теплий светр чи куртка, а також плед або спальник під час сидіння чи сну.

У таких умовах організм швидко втрачає тепло навіть у стані спокою.

Реклама

Які тканини зігрівають найкраще?

Найкращі теплоізоляційні властивості мають матеріали, що утримують повітря: вовна, фліс, пух, термобілизна із синтетичних волокон. Саме вони створюють ефективний ізоляційний прошарок.

Натомість бавовна та льон майже не зігрівають у холоді, особливо якщо намокають, — ці тканини швидко відводять тепло від тіла.

Вологий одяг будь-якого типу різко підсилює охолодження, тому важливішою є не кількість речей, а правильне поєднання: сухий базовий шар, утеплювальний і захисний. Основним «ізолятором» є саме повітря між шарами, а не товщина тканини.

Як відрізнити звичайне замерзання від переохолодження?

Коли людина просто змерзла, організм ще активно протидіє холоду: з’являється тремтіння, зберігається ясність мислення та здатність рухатися і самостійно зігріватися.

Реклама

Переохолодження починається тоді, коли ці захисні механізми слабшають. З’являються слабкість, незграбність рухів, труднощі з дрібними діями, сповільнюється і стає нечіткою мова, наростає сонливість і плутанина думок. Людина може поводитися неадекватно та не усвідомлювати небезпеку.

У маленьких дітей охолодження може проявлятися почервонілою та холодною на дотик шкірою, незвичною млявістю, сонливістю та відмовою від їжі.

Як діяти у разі переохолодження?

Переохолодження — це стан, за якого адаптаційні механізми організму вже не справляються. Згідно з рекомендаціями МОЗ, за температури тіла 34 — 36 градусів, людину слід зігріти у приміщенні та дати теплий напій. Постраждалого потрібно закутати ковдрами, замінити вологий одяг і зігрівати насамперед тулуб, а не різко руки чи ноги.

Не рекомендується інтенсивно масажувати холодні кінцівки або занурювати людину в гарячу воду, оскільки різке зігрівання може спричинити серцеві ускладнення. Правильне зігрівання має бути повільним і м’яким із постійним контролем стану.

Реклама

Якщо температура тіла опускається нижче 34 градусів, необхідна госпіталізація. За показників 28 градусів і нижче життя людини перебуває під реальною загрозою.

Роль їжі у холод

У холодну пору особливо корисні теплі напої — вода, чай, бульйон. Харчування має бути поживним і калорійним: каші, хліб, горіхи, консерви забезпечують організм енергією для вироблення тепла.

Алкоголь не зігріває і може бути небезпечним

Алкоголь лише створює ілюзію тепла. Він розширює судини шкіри, через що кров активніше приливає до поверхні тіла, викликаючи відчуття жару та почервоніння. Однак насправді це означає швидшу втрату внутрішнього тепла.

Температура тіла знижується, а ризик переохолодження зростає. Крім того, алкоголь пригнічує тремтіння — головний механізм вироблення тепла, знижує чутливість до холоду та критичність мислення.

Реклама

У результаті людина може не помітити небезпечного стану і надто пізно звернутися по допомогу. Саме тому в холодних умовах алкоголь не зігріває, а навпаки — підвищує ризик переохолодження та фатальних наслідків.

Правила безпеки під час зігрівання у квартирі

Особливу небезпеку становить використання газових плит, балонів або будь-яких відкритих джерел вогню в приміщенні — це може призвести до пожежі чи отруєння чадним газом.

Навіть незначна кількість чадного газу, який не має запаху й кольору, здатна викликати головний біль, нудоту, запаморочення, непритомність, а у важких випадках — смерть.

Медики застерігають не намагатися обігріватися відкритим полум’ям, адже воно дає лише локальне тепло, швидко висушує повітря і створює високий ризик пожежі.

Реклама

Що робити в разі підозри на отруєння чадним газом?

У МОЗ радять:

негайно вимкнути всі прилади,

відчинити вікна для доступу свіжого повітря,

викликати рятувальників, медиків і аварійну газову службу,

покинути приміщення або винести постраждалу людину на відкрите повітря, покласти їй під голову подушку, розстебнути комір і пояс.

Найефективнішою допомогою у разі отруєння чадним газом є тривале вдихання кисню, яке проводять у медичному закладі.

До слова, щоб комфортно спати у холодній квартирі, прогрійте ліжко пляшками з гарячою водою, загорнутими в тканину (кладіть у ноги та під поперек). Використовуйте кілька ковдр одночасно, оскільки повітря між ними краще утримує тепло, а під простирадло постеліть каремат або вовняний плед. Обирайте для сну термобілизну чи фліс замість бавовни, обов’язково вдягайте шапку та вільні вовняні шкарпетки. Перед сном зробіть легку розминку, щоб розігнати кров, та з’їжте щось калорійне. Також дієво створити навколо себе замкнений простір із подушок («гніздо») або спати поруч із близькими чи домашніми тваринами для взаємного обігріву.