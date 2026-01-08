Що зміниться для українців 2026 року: соціальні виплати, оновлення правил бронювання, медичний скринінг

Що зміниться в Україні 2026 року// фото: 7eminar.ua

Від 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові правила та норми, що регулюють соціальні виплати, трудові відносини, зміни у сфері соціальної підтримки тощо. Ці зміни стосуються більшості громадян, оскільки вони визначають нові розміри заробітних плат, обсяги допомоги родинам та вартість пального.

Які зміни відбулися в Україні цього року

Оновлення соціальних стандартів та оплати праці

Фундаментом для більшості державних виплат стали нові показники мінімальних доходів.

Мінімальна заробітна плата зросла до 8 647 гривень, що автоматично підвищило погодинну ставку до 52 гривень.

Прожитковий мінімум також було переглянуто.

Загальний показник тепер становить 3 209 гривень

Для працездатних осіб — 3 328 гривень

Для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн .

Для дітей до 6 років — 2 817 грн .

Для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн .

Для працездатних осіб — 3 328 грн.

Це підвищення є базою для перерахунку аліментів, соціальних пільг та мінімальних пенсійних виплат.

Підвищення зарплат освітянам

Суттєву підтримку отримали працівники бюджетної сфери. Зокрема, оклади освітян з початку року зросли на 30%, а у вересні заплановано наступний етап підвищення ще на 20%. Окрім цього, впроваджено цільові доплати: базова щомісячна надбавка у 2 000 гривень та спеціальна виплата у 4 000 гривень для вчителів, які працюють очно у прифронтових громадах.

Підвищення зарплат працівникам соцільної сфери

За інформацією Міністерства соціальної політики та згідно із законом про бюджет, для визначення посадових окладів понад 80 тисяч фахівців соціальної сфери було впроваджено коефіцієнт 2,5. Це означає, що їхні оклади зросли приблизно на 150%.

Соціальний менеджер: Посадовий оклад зріс із 8 243 грн до 20 607 грн (до оподаткування).

Фахівець із соціальної роботи: Оклад збільшився з 6 773 грн до 16 932 грн.

Молодша медична сестра (молодший медперсонал): Посадовий оклад зріс із 4 058 грн до 10 145 грн.

Нові умови бронювання працівників

Для бізнесу запрацювали жорсткіші критерії бронювання військовозобов’язаних, що має на меті стимулювати виплату офіційних зарплат. Тепер мінімальний поріг нарахованого доходу для заброньованого фахівця становить 21 617 гривень. Якщо цей рівень оплати не буде забезпечено, право на бронювання анулюється автоматично. Процес подання заявок максимально цифровізовано через портал «Дія», що дозволяє отримати рішення протягом доби.

Допомога сім’ям та дітям

Від 1 січня набрали чинності кілька важливих програм. Основні зміни включають:

Виплата при народженні . Одноразова допомога зросла до 50 000 гривень на кожну дитину.

Догляд до 1 року. Щомісячна допомога тепер становить 7 000 гривень (для дітей з інвалідністю — 10 500 гривень ). Батьки дітей, що народилися у 2025 році, отримуватимуть нову суму разом із попередніми виплатами.

Програма «єЯсла». Держава компенсує 8 000 гривень на місяць на оплату дитсадків чи гуртків для дітей віком 1–3 роки.

Підтримка школярів. Для першокласників запроваджено одноразову виплату 5 000 гривень («Пакунок школяра»).

Вагітні жінки. Жінки, які офіційно не працюють, мають право на допомогу у розмірі 7 000 гривень перед пологами.

Національна програма «Скринінг здоров’я 40+»

У медичній сфері фокус змістився на профілактику. Громадяни віком від 40 років отримують через додаток «Дія» запрошення на комплексний чекап. Програма передбачає виділення 2 000 гривень на спеціальну картку для оплати лабораторних досліджень (ліпідограма, глікований гемоглобін, креатинін) та фізикального огляду. Мета ініціативи — раннє виявлення серцево-судинних хвороб та діабету.

Зміни на паливному ринку

Від 1 січня 2026 року в україні розпочався третій етап підвищення акцизів на пальне. Це частина плану, ухваленого ще у 2024 році (закон № 3853-ix), мета якого — поступово підняти українські податки на бензин, дизель та газ до мінімального рівня, встановленого в Європейському союзі.

Акциз — це непрямий податок, який вже закладений у ціну кожного літра на заправці. Державні збори за кожну тисячу літрів тепер виглядають так:

бензин - ставка зросла з 271,7 до 300,8 євро ;

дизельне пальне — ставка зросла з 215,7 до 253,8 євро ;

автогаз (lpg) — ставка зросла зі 173 до 198 євро.

На скільки реально подорожчає літр пального

Хоча акциз розраховується в євро, на стелах азс водії бачать ціну в гривнях. Враховуючи поточний курс валют та додавання податку на додану вартість (пдв), прямий вплив на ціну одного літра становить:

бензин а-95: +1,75 грн/л;

дизель: +2,25 грн/л;

автогаз: +1,50 грн/л.

Важливо розуміти, що остаточна ціна на заправці залежить не лише від податків, а й від світових цін на нафту. Якщо нафта у світі дешевшає, мережі АЗС можуть певний час утримувати старі ціни за рахунок своєї маржі, як це сталося в перші дні січня 2026 року.

Держава планує ще два великі етапи перегляду акцизів, кожен з яких відбуватиметься 1 січня. Остаточна мета — досягти до 2028 року рівня 359 євро за 1000 літрів бензину та 330 євро за дизель.

Допомога звільненим з полону

Держава забезпечує комплексну підтримку цивільних осіб, які повернулися з російського полону. Для отримання виплат факт позбавлення волі має бути офіційно підтверджений спеціальною комісією.

Звільнені громадяни мають право на отримання кількох видів грошових виплат:

Одноразова допомога у розмірі 50 000 гривень безпосередньо після повернення.

Соціальна виплата у сумі 100 000 гривень за факт звільнення.

Щорічна підтримка у розмірі 100 000 гривень за кожен рік перебування у полоні. Ці кошти можуть отримувати також члени родин тих, хто ще перебуває в неволі.

Окрім фінансової підтримки, держава гарантує надання необхідних речей та послуг.

Безкоштовний зв’язок у країнах ЄС

Для українців у ЄС залишається доступним безкоштовний роумінг, що дозволяє користуватися зв’язком без додаткових тарифів.