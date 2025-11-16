Що знадобиться туристам на Мадейрі: українка дала важливу пораду

Острів Мадейра / © bigseventravel.com

Дівчина з України, яка живе на Мадейрі, порадила туристам обов’язково орендувати автомобіль на цьому острові, який відомий своїми фешенебельними курортами. Однак через особливості місцевого рельєфу водіння тут є доволі складним.

Про це українка на ім’я Вікторія розповіла у своєму блозі на TikTok.

За її словами, 90% тутешніх доріг - постійні підйоми і спуски з поворотами та короткі розгінні смуги. Відчуття від водіння вона порівняла з картингом, але за кермом справжньої автівки,

Вікторія зауважила, що через короткі розгінні смуги тут постійні черги охочих заїхати на автобан. Оскільки на острові багато стареньких машин, яким бракує потужності, вони просто виїжджають на автобан зі швидкістю 20-30 кілометрів на годину.

У деяких місцях заїзд на автобан починається відразу після тунелю, тому видимість для тих, хто заїжджає на автобан або вже перебуває на автобані, обмежена.

Вікторія наголосила, що, керуючи транспортом на Мадейрі, потрібно бути максимально зосередженим, оскільки водії часто створюють аварійні ситуації, зокрема, нехтуючи вмиканням покажчиків повороту.

