Що робити, якщо в холодильнику багато їжі після свят і неприємно пахне: як вирішити проблему

Як швидко позбутися неприємного запаху в холодильнику / © Freepik

Після святкових застіль холодильник часто перетворюється на склад різноманітних страв — салатів, соусів, м’яса й десертів. Навіть якщо їжа ще придатна до вживання, суміш ароматів швидко створює стійкий неприємний запах. Багато хто думає, що без повного миття не обійтися, але існує простий побутовий трюк, який допоможе швидко вирішити проблему.

Чому в холодильнику з’являється запах

Основна причина — поєднання різних продуктів із сильними ароматами та підвищена вологість. Навіть щільно закриті контейнери не завжди рятують, адже запахи поступово накопичуються й осідають на полицях.

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику без миття

Вам знадобиться звичайна харчова сода чи мелена кава, один із цих продуктів точно є на вашій кухні.

Візьміть невелику відкриту мисочку чи блюдце.

Насипте 3 столові ложки соди або меленої кави.

Поставте ємність на середню полицю холодильника.

Залиште в холодильнику, не накриваючи.

Сода та кава працюють як природні абсорбенти, вони не маскують запах, а вбирають його з повітря. Якщо додати до соди кілька крапель лимонного соку, в холодильнику приємно пахнутиме свіжістю. Цей трюк не замінює повне прибирання, але ідеально підходить, коли немає часу або сил після свят. Він швидкий, безпечний і не впливає на смак продуктів.

