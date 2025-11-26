Що зробити перед Новим роком: вісім обов’язкових ритуалів для щастя, процвітання та добробуту

8 справ перед Новим роком / © unsplash.com

Ці прості новорічні поради та ритуали феншуй допоможуть наповнити дім гармонією, процвітанням і позитивною енергією.

Наповніть холодильник

Порожній холодильник символізує застій, а повний — процвітання. Додайте туди свіжі фрукти, овочі, молочні продукти та готові страви, щоб залучити в дім достаток і добробут.

Цитрусові для фінансового успіху

Апельсини та лимони своїм золотистим блиском символізують багатство і удачу. Тримайте їх на столі — не лише як прикрасу, а й як магніт для позитивної енергії та процвітання.

Нові рослини для оновлення енергії

Придбайте нову рослину, особливо для східної частини дому, щоб активізувати здоров’я та гармонійні сімейні стосунки. Яскраві квіти принесуть оптимізм і зарядять вас життєвою енергією на наступний рік.

Дзвіночок для добрих новин

Декоративний дзвіночок може символічно притягувати хороші новини. Повісьте його на ялинку або біля входу, щоб активувати позитивні вібрації у домі.

Оновіть календар

Викиньте старі календарі та заведiть новий. Це символічний крок для звільнення від старої енергії та відкриття дверей новим можливостям у житті.

Поповніть свій гаманець

Не зустрічайте Новий рік із порожнім гаманцем. Покладіть туди гроші або монети, щоб залучити фінансовий добробут і стабільність наступного року.

Фігурка жаби для грошей

Розмістіть фігурку жаби біля входу. Цей давній символ вважається потужним оберегом для залучення грошей та фінансового процвітання.

Годування птахів для позитивної енергії

Птахи символізують свободу та добрі вісті. Поставте годівницю на балконі або у дворі та годуйте птахів, щоб притягти у своє життя радість та нові сили.

Виконайте ці прості дії перед 2026 роком і створіть у своєму домі простір, наповнений гармонією, щастям і процвітанням!