Що зробити, щоб буряк зійшов вже на другий день: фермер поділився хитрощами посіву

Сходи буряка

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Що потрібно зробити з насінням буряка

Досвідчений городник поділився цінними рекомендаціями щодо підготовки насіння буряка до посіву, які гарантують появу дружних сходів вже на другу добу після висівання. За словами експерта, незалежно від того, чи використовується необроблене, чи вже оброблене виробником насіння, попередня підготовка є ключовим етапом, адже найчастішою причиною затримки або відсутності сходів є висівання сухого, непідготовленого насіннєвого матеріалу.

Замочування насіння — ключовий етап

Першим і надзвичайно важливим кроком городник називає замочування насіння. Для цього насіння буряка слід залити теплою водою і залишити на 5 годин. Цей процес дозволяє насінню максимально насититися вологою, що є критично важливим для запуску процесів проростання.

Фахівець наголошує, що навіть у випадку використання обробленого насіння, не варто хвилюватися про змивання захисних фунгіцидів. Ризик захворювання молодих сходів на початковому етапі є значно нижчим за ймовірність того, що сухе насіння взагалі не проросте. Отже, замочування є виправданим і необхідним кроком для забезпечення швидких та рівномірних сходів.

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Пророщування насіння

Наступним етапом підготовки є пророщування насіння. Після п’ятигодинного замочування насіння необхідно обережно викласти на підготовлену ємність, встелену вологими паперовими рушниками або серветками. Зверху насіння також слід накрити вологою паперовою серветкою і залишити в теплому місці на дві доби. Важливо підтримувати серветки вологими протягом усього періоду пророщування, щоб забезпечити постійний доступ вологи до насіння.

За словами городника, вже на другий день такого пророщування можна спостерігати появу маленьких корінців у значної частини насіння. Тепер стає можливим здійснити своєрідний відбір: для висівання використовуються лише ті насінини, які вже проклюнулися, а ті, що залишилися без ознак проростання, відбраковуються. Такий ретельний підхід, як підкреслює блогер, дозволяє досягти практично стовідсоткових сходів вже на другу добу після висівання підготовленого та пророщеного насіння в ґрунт. Цей метод не лише прискорює появу перших паростків, але й забезпечує більш рівномірний та дружний розвиток майбутнього врожаю буряків.