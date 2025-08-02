Що зробити, щоб гортензія пишно цвіла: обов’язково посадіть поряд ці 7 рослин

Що посадити поряд з гортензією / © unsplash.com

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В Real Simple розповіли про рослини, які стануть ідеальними сусідами для гортензії.

Хости

Невибаглива рослина, яка чудово себе почуває в тіні. Чимало садівників радять садити її саме поряд з гортензією, адже їй високі і розкидисті кущі не заважають розвиватися.

Гейхера

Шукаєте рослину, яка має барвисте листя для ідеального підкреслення квітів гортензії? Тоді вам варто вибирати саме гейхеру. До того ж, ці дві культури мають однакові вимоги до освітлення — їм потрібна часткова тінь. Пам’ятайте, що ґрунт під гейхерами потрібно підтримувати вологим.

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Папороть

Завдяки заростям папороті буде створена особлива текстура клумби. А ще вони також чудово ростуть саме в напівтіні, як і гортензія. Папороть швидко розростається, заповнюючи простір під гортензією.

Ехінацея

Це рослина з яскравими квітами. Вона невибаглива в догляді, а ще приваблює комах-запилювачів. Її цвітіння чудово поєднується з квітами гортензії, створюючи ідеальний тандем. А ще ехінацея тішить око красою практично весь сезон.

Морозник

Хоча ця рослина й має інший час цвітіння, проте вона ідеально підходить для гортензії. Адже з її допомогою ви можете створити клумбу, яка тішить око протягом всього року, а не лише влітку. Морозник квітне значно раніше за гортензію і припиняє цей процес тоді, коли зацвітає вона.

Лілійники

Яскраві кольори їхніх квітів створюють приємний контаст з більш ніжними відтінками гортензії. Але пам’ятайте, що лілійники також потребують особливого догляду. Додатково ці дві рослини квітнуть в один час, створюючи в саду неймовірну красу.

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Астильба

Пишні і круглі гортензії ідеально поєднуються з гостролистними астильбами. А ще ця рослина також полюбляє більш тінисті місця, тому ідеально ростиме поряд з гортензією.