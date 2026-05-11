Що зробити, щоб нові туфлі не натирали п’яту: дієвий спосіб без розтягування взуття

Поширена думка, що причина дискомфорту лише в замалому чи завеликому розмірі. Насправді проблема часто криється в іншому — стопа недостатньо зафіксована всередині взуття.

Під час ходьби п’ята постійно злегка рухається вгору-вниз і зміщується назад. Навіть мінімального ковзання достатньо, щоб шкіра почала подразнюватися. Спершу з’являється почервоніння, далі — печіння, а згодом і мозолі.

Особливо часто це трапляється з новими туфлями, адже задник ще жорсткий і не встиг адаптуватися до форми ноги. Кожен крок створює додатковий тиск на чутливу ділянку п’яти.

Ситуацію погіршує спека або вологість. Коли ноги пітніють, шкіра стає ніжнішою та швидше травмується. Саме тому нове взуття нерідко натирає сильніше у теплу погоду.

Що зробити, щоб нові туфлі не натирали п’яту

Не поспішайте одразу нести пару на розтяжку. У багатьох випадках проблему можна вирішити простими способами:

Зафіксуйте стопу у взутті — якщо нога ковзає, варто використати спеціальні силіконові або гелеві вставки для п’яти. Вони допомагають краще утримувати стопу та зменшують тиск на задню частину туфель. Обирайте правильні шкарпетки — тонкі шкарпетки з матеріалів, що відводять вологу, значно знижують ризик натирання. Вони прибирають зайву вологу та створюють додатковий захисний шар між шкірою і взуттям. Захистіть п’яту перед виходом — перед тим як взути нову пару, нанесіть на п’яту трохи вазеліну або спеціальний захисний стік. Це допоможе зменшити тертя і вбереже шкіру від подразнення. Використайте устілку — якщо туфлі сидять трохи вільно, врятує тонка устілка або напівустілка. Вона допоможе стопі щільніше розташуватися у взутті, а п’ята перестане ковзати.

Як підготувати нові туфлі, щоб вони стали зручними

Щоб уникнути болю вже в перший день, нове взуття краще «приручати» поступово. Поносіть туфлі вдома 20–30 хвилин кілька вечорів поспіль. Так матеріал стане м’якшим і підлаштується під форму стопи.

Якщо задник надто твердий, його можна обережно пом’якшити руками, злегка розминаючи. Робіть це делікатно, щоб не пошкодити матеріал.

Ще одна важлива порада — купувати взуття ввечері. Наприкінці дня ноги трохи набрякають, тому шанс підібрати справді комфортну пару значно вищий.

Якщо нові туфлі натирають одразу після першого кроку, не ігноруйте проблему. Дискомфорт сам по собі не зникне. Чим раніше ви подбаєте про комфорт, тим швидше нове взуття стане улюбленим, а не причиною болю.

