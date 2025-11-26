Що зробити, щоб оладки не вбирали олію та не опадали після смаження: поради професіоналів

Що зробити, щоб оладки не вбирали олію / © pixabay.com

Багато господинь стикаються з тим, що оладки виходять масними, вбирають олію або втрачають пишність одразу після зняття зі сковороди. Насправді проблему легко вирішити, якщо знати кілька нюансів приготування тіста та смаження. Правильна температура та консистенція тіста — головні умови для приготування пухких та смачних оладок.

Правильна температура сковороди. Оладки вбирають жир, якщо смажаться на холодній або занадто гарячій поверхні. Оптимально — середній вогонь, коли олія прогріта, але не димить. Так тісто схоплюється миттєво і не встигає насититися жирами.

Додавайте у тісто мінімум рідин. Занадто рідке тісто завжди вбирає більше олії. Консистенція має бути густою, але м’якою, такою, що повільно сповзає з ложки.

Використовуйте кисломолочну основу. Кефір, ряжанка або йогурт створюють всередині тіста природні бульбашки. Завдяки їм оладки стають легкими, пористими та майже не вбирають жир.

Додавайте трохи крохмалю. 1 столова ложка картопляного або кукурудзяного крохмалю робить структуру тіста міцнішою. Оладки не розповзаються та краще тримають форму під час смаження.