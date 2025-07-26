Що зробити, щоб рис не злипався після варіння: зробіть одну просту дію після закипання води

Що зробити після того, як рис закипить, щоб він не злипався / © unsplash.com

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Цей важливий крок часто упускають, через що результат виходить не таким, як очікували. Справжній секрет ідеального рису розкривається ще до того, як вода почне кипіти, — наголошує кореспондент Белновости.

Причиною злипання є тонкий шар крохмалю на поверхні зерен, який при нагріванні перетворюється на небажану липку масу.

Успіх у приготуванні рису починається з видалення зайвого крохмалю, що досягається ретельним промиванням холодною водою.

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Покладіть рис у велику миску, залийте холодною водою і акуратно помішуйте рукою. Потім злийте мутну воду.

Продовжуйте повторювати цю процедуру, доки вода не стане практично прозорою — це свідчить про достатнє очищення зерен.

Навіть довгозернисті сорти значно покращують свій смак і текстуру після промивання, а круглозерний рис для суші потребує особливо ретельного очищення.

Після промивання дайте рису стекти або трохи підсушіть — надлишок води порушить потрібні пропорції при варінні.

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Залийте рис холодною водою або бульйоном згідно з рецептом і доведіть до кипіння на середньому або сильному вогні.

Як тільки вода закипить, зменшіть вогонь до мінімуму, щільно накрийте каструлю кришкою і не піднімайте її.

Варіть рис на найнижчому вогні стільки, скільки вказано в рецепті. Пар під кришкою — ключ до рівномірного приготування.

Після вимкнення вогню залиште рис під кришкою на 5–10 хвилин, щоб зерна дійшли до досконалості.

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Перед подаванням обережно розпушіть рис виделкою. Саме ретельне промивання перед варінням гарантує ідеально розсипчастий гарнір.