Що зробити, щоб спатифілум цвів цілий рік: 5 порад від професійних флористів

Спатифілум вважається однією з найелегантніших кімнатних рослин. Але досить часто трапляється, що після першого цвітіння квітка місяцями не випускає нових бутонів. Професійні флористи дали рекомендації, як примусити «жіноче щастя» безперервно цвісти.

Правильне освітлення. Спатифілум любить яскраве, але розсіяне світло. Прямих сонячних променів він не витримує, тоді починає жовтіти листя і в’януть квіти. Ідеально поставити горщик біля вікна, що виходить на схід або північ. Якщо рослині не вистачатиме світла, вона не випускатиме бутонів.

Помірний полив і вологе повітря. Надлишок води — це головний ворог «жіночого щастя». Поливати його варто лише тоді, коли верхній шар ґрунту добре підсохне. Але вологість повітря має бути високою. Можна обприскувати листя чи поставити біля горщика ємність із водою, тоді квіти з’являтимуться частіше.

Підживлення. У період активного росту — від весни до осені, спатифілум необхідно підживлювати раз на два тижні спеціальним добривом для квітучих рослин. Узимку достатньо одного разу на місяць. Якщо рослині не вистачатиме підживлення, вона просто нарощуватиме зелену масу й не цвістиме.

Тісний горщик. Зазвичай кімнатні рослини люблять великі горщики, але не спатифілум. Коли він має забагато простору, то починає нарощувати зелену масу, забуваючи про квітіння. Пересаджувати рослину в більшу ємність треба лише тоді, коли кореневій системі вже не вистачатиме місця.