Що зробити, щоб цибуля не випускала стрілки: корисний лайфгак наших бабусь

Навіть після гарних сходів цибуля може раптово почати випускати стрілки, і для багатьох городників це стає справжньою проблемою. У такому випадку рослина перестає активно нарощувати велику цибулину, а всі сили спрямовує на цвітіння. Через це головки виростають дрібними, менш соковитими і значно гірше зберігаються взимку. Саме тому досвідчені господині ще у травні намагаються вчасно запобігти стрілкуванню за допомогою простих та ефективних методів.

Чому цибуля починає стрілкуватися

Найчастіше стрілки з’являються через різкі перепади температур після сходів. Якщо після теплих днів раптово приходить похолодання, цибуля отримує стрес і може перейти у фазу цвітіння.

Також причиною часто стає надлишок вологи, загущені посадки або нестача поживних речовин. Ослаблена рослина набагато швидше починає формувати стрілки.

Що потрібно зробити у травні

Наші бабусі радили обов’язково розпушувати землю між рядками після кожного дощу або поливу. Це допомагає корінню отримувати більше кисню і зменшує ризик стресу для рослини.

Крім того, важливо не переливати цибулю. У травні ґрунт ще добре утримує весняну вологу, тому надлишковий полив лише шкодить рослині і провокує стрілкування.

Корисний лайфгак із деревною золою

Одним із найефективніших народних методів вважається підживлення деревною золою. Вона містить калій і фосфор, які зміцнюють цибулю і допомагають правильно формувати головку.

Для цього достатньо просто посипати міжряддя сухою золою після дощу чи поливу. Також можна приготувати настій: 1 склянку попелу розчинити у 10 літрах води і полити цибулю під корінь.

Що робити, якщо стрілки вже з’явилися

Якщо цибуля вже почала стрілкуватися, стрілки потрібно обламати якомога раніше. Найкраще робити це у суху погоду, щоб місце пошкодження швидше підсохло.

Після цього бажано підживити рослини золою або калійним добривом — це допоможе цибулі частково відновити сили.

Якщо цибуля росте надто густо, рослинам не вистачає поживних речовин і світла. Через це вони слабшають і швидше випускають стрілки. Саме тому у травні важливо вчасно прорідити грядки, залишаючи між рослинами достатньо місця для розвитку великих цибулин.

Досвідчені городники також радять періодично присипати верхню частину цибулини сухою землею, щоб вона краще визрівала і не загнивала.

