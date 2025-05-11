Що зробити, щоб цибуля не випускала стрілки: корисний лайфгак, про який ніхто не знає

Що робити, щоб цибуля не пішла в стрілки / © pixabay.com

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А ви знали, що цибуля випускає стрілки через стрес? Якщо сіянка зберігалася в неналежних умовах — у теплі чи в холоді, а потім потрапила в холодну землю, вона «лякається» і поспішає дати насіння. Однак досвідчені господині вже давно знайшли вирішення цієї проблеми за допомогою звичайної кухонної солі.

Як за допомогою кухонної солі попередити стрілкування цибулі

Ось що треба робити. Перед висаджуванням цибулю-сіянку необхідно замочити в сольовому розчині. Візьміть літру теплої води, розчиніть столову ложку солі й замочіть цибулю на 2 години. Потім посадковий матеріал можна висаджувати. Після такої процедури цибуля формуватиме великі коренеплоди й не гнистиме, адже сіль має антисептичні властивості, тому захищатиме овочі від хвороб, гнилі та шкідників.

Після сходження цибулю необхідно ще раз полити сольовим розчином, щоб закріпити результат. Смак овоча не страждатиме від такого поливу, адже сіль швидко вимивається дощем.

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Чи потрібно прибирати стрілки в цибулі: корисні поради

Якщо цибуля все ж таки почала випускати стрілки, їх обов’язково треба зрізати. Суцвіття необхідно видаляти біля самої основи, а зріз варто присипати сіллю. Це допоможе продезінфікувати місце зрізу і попередити можливі захворювання.

Досвідчені господині не рекомендують викидати стрілки цибулі, адже з них можна приготувати купу смачних та поживних страв. Їх смажать із різноманітними спеціями і подають як закуску чи гарнір до м’яса та риби. Ще з цибулевих стрілок можна приготувати намащення на хліб і соус до м’яса.