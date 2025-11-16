Що зробити, щоб у холодильнику стало більше місця: дієві поради, які дійсно працюють

Часто холодильник здається переповненим навіть тоді, коли в ньому не так багато продуктів. І проблема не в нестачі об’єму, а в неправильній організації простору. Правильне зберігання продуктів може збільшити місткість холодильника до 40%.

Використовуйте вертикальне зберігання. Якщо ви звикли класти контейнери один на один, спробуйте змінити підхід: ставте пакети з овочами та зеленню стоячи. Пляшки з соусами тримайте у дверцятах або в спеціальних вертикальних тримачах. Молочні продукти у м’якому пакуванні зберігайте у спеціальних корзинках вертикально. Так ви задієте висоту, а не тільки площину полиць.

Органайзери. Пластикові чи текстильні органайзери допомагають згрупувати продукти. В одній корзинці можуть бути соуси, в іншій — сир і масло, в третій — фрукти. Тоді нічого не валятиметься, і зникнуть зайві порожні плями, що крадуть простір.

Не зберігайте продукти в заводських коробках. Картонні пакування займають удвічі більше місця, ніж сам продукт. Перекладіть йогурти у невелику корзинку, соки — у компактні пляшки, морозиво — у герметичний контейнер. Це економить простір і значно подовжує термін зберігання продуктів.

Розумно використовуйте дверцята холодильника. У дверцятах найтепліше місце, тому там варто зберігати лише те, що не псується швидко: соуси, джеми, напої, спеції, маринади. Це допоможе звільнити основний простір.

Правило «перший прийшов — перший пішов». Розміщуйте свіжі продукти ззаду, а ті, що скоро зіпсуються, спереду. Так ви уникнете накопичення забутих баночок, не дозволятимете їжі псуватися в глибині, зможете організувати полиці компактніше.