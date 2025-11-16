- Дата публікації
Що зробити, щоб у холодильнику стало більше місця: дієві поради, які дійсно працюють
Як швидко й ефективно звільнити місце в холодильнику: перевірені способи організації, що допоможуть розмістити більше продуктів і зберігати їх значно довше.
Часто холодильник здається переповненим навіть тоді, коли в ньому не так багато продуктів. І проблема не в нестачі об’єму, а в неправильній організації простору. Правильне зберігання продуктів може збільшити місткість холодильника до 40%.
Що зробити, щоб у холодильнику стало більше місця: дієві поради, перевірені часом
Використовуйте вертикальне зберігання. Якщо ви звикли класти контейнери один на один, спробуйте змінити підхід: ставте пакети з овочами та зеленню стоячи. Пляшки з соусами тримайте у дверцятах або в спеціальних вертикальних тримачах. Молочні продукти у м’якому пакуванні зберігайте у спеціальних корзинках вертикально. Так ви задієте висоту, а не тільки площину полиць.
Органайзери. Пластикові чи текстильні органайзери допомагають згрупувати продукти. В одній корзинці можуть бути соуси, в іншій — сир і масло, в третій — фрукти. Тоді нічого не валятиметься, і зникнуть зайві порожні плями, що крадуть простір.
Не зберігайте продукти в заводських коробках. Картонні пакування займають удвічі більше місця, ніж сам продукт. Перекладіть йогурти у невелику корзинку, соки — у компактні пляшки, морозиво — у герметичний контейнер. Це економить простір і значно подовжує термін зберігання продуктів.
Розумно використовуйте дверцята холодильника. У дверцятах найтепліше місце, тому там варто зберігати лише те, що не псується швидко: соуси, джеми, напої, спеції, маринади. Це допоможе звільнити основний простір.
Правило «перший прийшов — перший пішов». Розміщуйте свіжі продукти ззаду, а ті, що скоро зіпсуються, спереду. Так ви уникнете накопичення забутих баночок, не дозволятимете їжі псуватися в глибині, зможете організувати полиці компактніше.
Використовуйте прозорі контейнери. Прозорі стінки допомагають бачити вміст без відкривання. Це дозволяє краще планувати розміщення та не дублювати продукти. До того ж, такі ємності ідеально складаються одна на одну.