Що зробити, щоб вода в діжці не "цвіла": поради дачникам для довготривалого зберігання рідини

Городники часто стикаються з такою неприємною проблемою, коли вода, яка зберігається в бочках, починає набувати зеленого відтінку і «цвісти».

Вода в бочці більше не зеленіє

© pexels.com

Таку воду фахівці не радять використовувати для поливання грядок. Вона не лише малоефективна, але ще й може нашкодити рослинам. Проте, ви можете з легкістю зберегти воду придатною для поливання, використавши прості, але ефективні прийоми.

Вода зеленіє через те, що на неї потрапляє сонячне світло, яке стимулює розвиток бактерій і мікроскопічних водоростей. Тому найочевидніший спосіб боротьби з проблемою — захистити ємності від дії сонця.

Якщо ви просто закриєте бочку щільною кришкою, сонячне світло не зможе потрапляти на поверхню води. Цей метод завжди працює безвідмовно. Адже без світла водорості не можуть розмножуватися.

Ще один ефективний метод — використовувати для профілактики цвітіння марганцівку. Щоразу під час наповнення додавайте у воду кілька крапель калію перманганату. Він відрізняється антисептичними властивостями, а тому перешкоджає розвитку бактерій. Вода зберігатиметься прозорою і свіжою протягом тривалого часу. Марганцівка не лише не дає утворюватися зеленому нальоту, а ще й знезаражує рідину.

Щоб досягнути найбільш ефективного результату, фахівці радять комбінувати цих два методи.

