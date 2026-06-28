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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
71
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Що зробити з ґрунтом, щоб гортензії мали насичені сині та фіолетові кольори

Як змінити склад ґрунту для гортензій, щоб отримати насичене синє або фіолетове цвітіння: перевірені поради щодо кислотності та підживлення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як змінити колір гортензій

Як змінити колір гортензій / © Unsplash

Гортензії — одні з найефектніших садових рослин, які здатні змінювати відтінок квітів залежно від складу ґрунту. Саме тому одна й та сама рослина може цвісти рожевим, фіолетовим або насичено синім кольором. Досвідчені садівники знають: ключ до яскраво-синіх і фіолетових суцвіть — це не сорт, а правильна кислотність і склад ґрунту.

Кислотність ґрунту — головний фактор синього кольору гортензій

Найважливіший параметр для зміни кольору гортензії — рівень pH ґрунту. Для отримання синіх і фіолетових відтінків ґрунт повинен бути кислим.

У кислому середовищі рослина краще засвоює алюміній, який і відповідає за формування синього пігменту в пелюстках. Якщо ґрунт нейтральний або лужний, квіти зазвичай стають рожевими чи блідими.

Тому перше, що потрібно зробити — поступово підкислити ґрунт і підтримувати стабільний рівень кислотності протягом усього сезону.

Чим підживити ґрунт для насиченого кольору гортензій

Для досягнення глибокого синього або фіолетового відтінку важливо забезпечити рослину правильними елементами живлення. Одним із ключових є сульфат алюмінію, який допомагає активізувати синє забарвлення квітів.

Також добре працюють підкислювачі ґрунту, наприклад спеціальні добрива для гортензій або сірковмісні добавки. Вони не лише змінюють реакцію ґрунту, а й підтримують її на потрібному рівні.

Важливо пам’ятати, що зміни кольору не відбуваються миттєво — рослині потрібен час, щоб адаптуватися до нового складу ґрунту.

Які додаткові умови для яскравого цвітіння гортензій

Окрім кислотності ґрунту, на насиченість кольору впливають і загальні умови вирощування. Гортензії найкраще почуваються в півтіні, де вони не пересушуються сонцем і зберігають інтенсивність забарвлення.

Також важливий регулярний, але помірний полив, адже нестача вологи може послабити забарвлення суцвіть. Мульчування допомагає утримувати вологу та підтримувати стабільний стан ґрунту.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
71
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