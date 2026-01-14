Гортензія / © unsplash.com

У січні власникам гортензій варто приділити увагу своїм чагарникам, адже саме зимова підготовка забезпечує рясне цвітіння навесні. Фахівці радять не відкладати догляд, навіть попри холод, оскільки рослини перебувають у періоді спокою й особливо чутливі до правильної обрізки.

Про це повідомило видання Express.

Гортензії, популярні завдяки яскравим відтінкам рожевого, синього, білого та зеленуватого, потрапили до списку рослин, які вкрай важливо підрізати саме в січні. За даними Gardening Know How, зимова обрізка підходить для волотистих і гладких сортів, що формують бутони на молодих пагонах. Видалення слабких і сухих стебел допомагає їм зміцнитися та активніше рости з настанням тепла.

Фахівці радять проводити обрізку взимку або на початку весни, обов’язково до появи нових пагонів. Оптимально — видалити від третини до половини приросту, щоб стимулювати потужне оновлення куща. Зима вважається найкращим періодом для формування гладких гортензій.

Втім, експерти наголошують: не всі різновиди переносять зимову обрізку. Сорти, що цвітуть на старій деревині, краще не чіпати — несвоєчасне підрізання може позбавити їх весняних суцвіть. Перед роботою важливо уточнити тип рослини.

Окрім цього, засновник The Gardening Fix Бен Гілтон звертає увагу на три часті помилки під час догляду за гортензіями: неправильний рівень pH ґрунту, обрізання у невідповідний сезон і недостатній полив. За його словами, ігнорування цих факторів здатне суттєво вплинути на розвиток і цвітіння кущів.

