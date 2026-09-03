Що зробити з грядкою після фітофтори: два важливі кроки восени

Грунт після фітофтори

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Наприкінці сезону на грядках нерідко залишаються почорнілі стебла томатів, уражене листя та зіпсовані плоди. Якщо рослини хворіли на фітофтороз, просто зібрати врожай і залишити ділянку до весни — не найкраще рішення. Саме восени можна прибрати потенційні джерела інфекції та підготувати грядку до наступного сезону.

При цьому заливати землю сильними знезаражувальними розчинами не потрібно. Набагато важливіше правильно прибрати рослинні рештки та не залишати ділянку занедбаною, вважають фахівці.

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Насамперед приберіть усе, що залишилося від хворих рослин

Перший крок після завершення сезону — ретельне прибирання грядки. Зберіть стебла й листя томатів або картоплі, опалі уражені плоди та бульби, що залишилися після збирання картоплі.

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Особливу увагу варто приділити саме картоплі. Збудник фітофторозу Phytophthora infestans здатний переживати період між сезонами в заражених бульбах. Навесні з них можуть з’явитися рослини-самосіви, які стануть джерелом нової інфекції. Спори з уражених рослин також можуть поширюватися повітрям на значні відстані.

Тому твердження, що фітофтора «живе лише на рослинних рештках і не живе в ґрунті», потребує уточнення. У домашньому городі важливими джерелами інфекції справді є заражені бульби та уражений рослинний матеріал, однак механізм поширення хвороби складніший. Через це саме по собі очищення грядки не може гарантувати, що наступного року фітофтороз не з’явиться.

Уражене бадилля також не варто залишати просто на поверхні грядки. Його потрібно зібрати й прибрати з ділянки.

Чи потрібно викопувати все коріння

А ось із порадою обов’язково витягувати із землі «максимально все коріння» можна не поспішати. Для боротьби саме з фітофторозом томатів це не головний захід.

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Значно важливіше не залишити заражені плоди, бадилля і, у випадку картоплі, бульби, з яких наступного року можуть прорости рослини. Надмірно перекопувати всю грядку лише заради пошуку дрібних коренів немає необхідності.

Що посіяти на звільненій грядці у вересні

Після прибирання томатів або картоплі ділянку можна засіяти сидератами. Один із варіантів — фацелія. Це однорічна покривна культура, яка досить швидко нарощує зелену масу та допомагає пригнічувати бур’яни. Її також зручно включати в сівозміну, оскільки вона не належить до родини пасльонових, до якої належать томати й картопля.

На початку вересня фацелію ще можна висівати, якщо погодні умови дозволяють їй прорости та наростити достатньо зеленої маси до стійких холодів. Але результат залежатиме від регіону, температури та строку настання заморозків.

Насіння висівають на звільненій від рослинних решток грядці й забезпечують вологою, якщо ґрунт сухий. Не варто чекати, поки фацелія сформує насіння, її можна скосити раніше. Якщо ж холоди настануть швидко, підмерзлі рослини можна залишити на поверхні як рослинний покрив.

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Тут є важливий нюанс. Фацелію не варто сприймати як природний «дезінфектор», який очистить заражену землю від збудника фітофторозу.

Вона корисна насамперед як покривна культура, займає звільнену грядку, нарощує органічну масу, пригнічує частину бур’янів і не є пасльоновою культурою. Але переконливих підстав обіцяти, що один посів фацелії «розірве ланцюг фітофтори» і захистить томати наступного року, немає. Дослідження інших покривних культур також показують, що їхній вплив на фітофтороз не настільки однозначний, покривна культура сама по собі не обов’язково забезпечує суттєве зменшення хвороби протягом наступного сезону.

Тому фацелію краще розглядати як один із заходів догляду за ґрунтом, а не як лікування грядки.

А що робити з триходермою

Багатг городників радять перед загортанням сидерату обробити зелену масу препаратом із Trichoderma. Ці корисні гриби справді широко використовують як біологічні агенти проти різних збудників хвороб рослин.

Проте й тут не варто очікувати гарантованого результату саме проти фітофторозу. Дослідження показують, що реакція томатів на Trichoderma у взаємодії з Phytophthora infestans може залежати навіть від сорту, в одному експерименті частина генотипів реагувала позитивно, частина не показала ефекту, а в деяких випадках результат був негативним.

Тому препарат із триходермою можна використовувати як елемент біологічного догляду за ґрунтом, дотримуючись інструкції конкретного засобу, але не як гарантований спосіб «знищити фітофтору».

Те саме стосується компосту. Якісний зрілий компост корисний для ґрунту та забезпечує його органічною речовиною, проте він не є прямою заміною препарату з триходермою і сам по собі не знезаражує грядку від фітофторозу.

Чи можна наступного року знову садити тут томати

Якщо є можливість, пасльонові культури краще чергувати з іншими рослинами. Не варто постійно вирощувати на одному місці томати, картоплю та інші близькі культури.

Проте у випадку фітофторозу сівозміна також не дає абсолютного захисту. Збудник може потрапити на ділянку не лише з того, що залишилося на конкретній грядці: спори здатні переноситися повітрям із заражених рослин на інших ділянках. Саме тому боротьба з фітофторозом потребує не одного осіннього прийому, а комплексу заходів.

Наступного сезону варто використовувати здоровий посадковий матеріал, не залишати картопляні самосіви, регулярно оглядати рослини та, за можливості, вибирати сорти з кращою стійкістю до фітофторозу. Для картоплі особливо важливо використовувати здорові насіннєві бульби.

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