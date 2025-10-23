- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 230
- Час на прочитання
- 2 хв
Що зробити з кущами смородини, порічки та аґрусу, щоб мати рясний урожай наступного сезону
Кущами смородини, порічки та аґрусу потрібний осінній догляд, який підготує їх до зими та допоможе пережити морози.
Жовтень — ідеальний час подбати про кущі смородини, порічки та аґрусу, щоб вони легко перезимували й наступного року дали сильний урожай.
Що потрібно зробити з кущами смородини, порічки і аґрусу просто зараз, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Обрізання кущів
Смородина, порічка, аґрус потребують осіннього обрізання:
видали сухі, хворі, поламані, старі гілки;
залиште 8–10 найсильніших пагонів різного віку;
у аґрусу обріжте гілки, що ростуть усередину куща — це покращить провітрювання.
Прибирання
Напередодні зими варто зібрати опале листя, залишки ягід, бур’яни. У них зимують шкідники й збудники хвороб, а томі кущі можуть легко захворіти, а перед початком холодів це зовсім не потрібне.
Ґрунт навколо кущів злегка перекопайте, щоб знищити личинки комах, що є у верхньому шарі землі.
Підживлення кущів
Після збору врожаю кущам потрібне осіннє живлення без азоту. Добрива можна закласти у ґрунт під перекопування або ж полити ним ягоди.
Чим можна підживити кущі:
1–2 столові ложки суперфосфату + 1 ложка сульфату калію на кущ,
або деревний попіл (1 склянка під кожен кущ).
Полив і мульчування
Перед морозами варто полий кожен кущ. Це Це допоможе кореням не пересихати взимку і краще витримати морози.
Після поливу замульчуйте пристовбурне коло торфом, компостом, перегноєм або сухим листям шаром 5–7 см. Завдяки цьому збережеться волога, яка захистить коріння від промерзання.
Захист від морозів і гризунів
Якщо зима обіцяє бути холодною, то підсипте коріння землею і вкрий агроволокном. Окрім того, Молоді кущі можна зв’язати шпагатом, щоб не поламались під снігом.
Нагадаємо, ми писали про те, що обов’язково зробити з полуницею у жовтні, щоб навесні мати рясний урожай.