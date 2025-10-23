ТСН у соціальних мережах

Що зробити з кущами смородини, порічки та аґрусу, щоб мати рясний урожай наступного сезону

Кущами смородини, порічки та аґрусу потрібний осінній догляд, який підготує їх до зими та допоможе пережити морози.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Смородина.

Смородина. / © pixabay.com

Жовтень — ідеальний час подбати про кущі смородини, порічки та аґрусу, щоб вони легко перезимували й наступного року дали сильний урожай.

Що потрібно зробити з кущами смородини, порічки і аґрусу просто зараз, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Обрізання кущів

Смородина, порічка, аґрус потребують осіннього обрізання:

  • видали сухі, хворі, поламані, старі гілки;

  • залиште 8–10 найсильніших пагонів різного віку;

  • у аґрусу обріжте гілки, що ростуть усередину куща — це покращить провітрювання.

Прибирання

Напередодні зими варто зібрати опале листя, залишки ягід, бур’яни. У них зимують шкідники й збудники хвороб, а томі кущі можуть легко захворіти, а перед початком холодів це зовсім не потрібне.

Ґрунт навколо кущів злегка перекопайте, щоб знищити личинки комах, що є у верхньому шарі землі.

Підживлення кущів

Після збору врожаю кущам потрібне осіннє живлення без азоту. Добрива можна закласти у ґрунт під перекопування або ж полити ним ягоди.

Чим можна підживити кущі:

  • 1–2 столові ложки суперфосфату + 1 ложка сульфату калію на кущ,

  • або деревний попіл (1 склянка під кожен кущ).

Полив і мульчування

Перед морозами варто полий кожен кущ. Це Це допоможе кореням не пересихати взимку і краще витримати морози.

Після поливу замульчуйте пристовбурне коло торфом, компостом, перегноєм або сухим листям шаром 5–7 см. Завдяки цьому збережеться волога, яка захистить коріння від промерзання.

Захист від морозів і гризунів

Якщо зима обіцяє бути холодною, то підсипте коріння землею і вкрий агроволокном. Окрім того, Молоді кущі можна зв’язати шпагатом, щоб не поламались під снігом.

Нагадаємо, ми писали про те, що обов’язково зробити з полуницею у жовтні, щоб навесні мати рясний урожай.

