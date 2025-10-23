Що зробити з кущами смородини, порічки та аґрусу, щоб мати рясний урожай наступного сезону

Смородина. / © pixabay.com

Жовтень — ідеальний час подбати про кущі смородини, порічки та аґрусу, щоб вони легко перезимували й наступного року дали сильний урожай.

Що потрібно зробити з кущами смородини, порічки і аґрусу просто зараз, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Обрізання кущів

Смородина, порічка, аґрус потребують осіннього обрізання:

видали сухі, хворі, поламані, старі гілки;

залиште 8–10 найсильніших пагонів різного віку;

у аґрусу обріжте гілки, що ростуть усередину куща — це покращить провітрювання.

Прибирання

Напередодні зими варто зібрати опале листя, залишки ягід, бур’яни. У них зимують шкідники й збудники хвороб, а томі кущі можуть легко захворіти, а перед початком холодів це зовсім не потрібне.

Ґрунт навколо кущів злегка перекопайте, щоб знищити личинки комах, що є у верхньому шарі землі.

Підживлення кущів

Після збору врожаю кущам потрібне осіннє живлення без азоту. Добрива можна закласти у ґрунт під перекопування або ж полити ним ягоди.

Чим можна підживити кущі:

1–2 столові ложки суперфосфату + 1 ложка сульфату калію на кущ,

або деревний попіл (1 склянка під кожен кущ).

Полив і мульчування

Перед морозами варто полий кожен кущ. Це Це допоможе кореням не пересихати взимку і краще витримати морози.

Після поливу замульчуйте пристовбурне коло торфом, компостом, перегноєм або сухим листям шаром 5–7 см. Завдяки цьому збережеться волога, яка захистить коріння від промерзання.

Захист від морозів і гризунів

Якщо зима обіцяє бути холодною, то підсипте коріння землею і вкрий агроволокном. Окрім того, Молоді кущі можна зв’язати шпагатом, щоб не поламались під снігом.

Нагадаємо, ми писали про те, що обов’язково зробити з полуницею у жовтні, щоб навесні мати рясний урожай.