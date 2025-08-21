- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 513
- Час на прочитання
- 1 хв
Що з’їсти з пивом: ці закуски роблять напій у рази смачнішим
Закуски для пива варто підбирати, враховуючи сорт та переваги компанії.
Пивна вечірка – це не тільки смачні напої, але й снеки до пива. Головне правило: чим міцніше і темніше пиво – тим ситніша та жирніша закуска. Легке пиво добре пасує до овочів і снеків, а міцне – до м’яса й копченостей.
ТСН.ua зібрав для вас добірку закусок до пива, які точно доповнять вашу домашню вечірку.
Обираючи закуски, перш за все орієнтуйтеся на свої смакові вподобання. Ідеального чи єдиного варіанту немає. Обирайте те, що до душі, - більш ситні закуски, чи класичні - як от сушена рибка, а, може, оригінальні - запечений чи смажений сир.
Класичні закуски
солоні сухарики та чіпси
горішки - арахіс, мигдаль чи фісташки
пряники-сушки, кренделі, соломка
М’ясні закуски
ковбаски-гриль, мисливські ковбаски
свинячі реберця чи курячі крильця
сухе м’ясо (джерки, бастурма)
Морські та рибні закуски
сушена риба (таранька, вобла, анчоуси)
кальмари кільцями або сушені стружкою.
Сирні закуски
сирні палички чи кульки
козиний чи копчений сир
Овочеві закуски
картопля фрі чи по-селянськи.
грильовані овочі
гірочки, оливки чи мариновані гриби
