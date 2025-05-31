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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Щоб бульби були гігантських розмірів: ідеальне підживлення для картоплі перед цвітінням

Підживіть картоплю цим добривом перед цвітінням і ви отримаєте надзвичайно великий урожай.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим потрібно підживлювати картоплю перед квітінням

Чим потрібно підживлювати картоплю перед квітінням / © Pixabay

Найкращими в такому разі є мінеральні добрива, зокрема, сульфат калію, аміачна селітра, сечовина, борна кислота.

Щоб приготувати одне з такиї підживлень, візьміть 1 ст. ложку сечовини, додайте 1 ст. ложку суперфосфату, розчиніть ці інгредієнти в 10 л води. На кожен кущ потрібно 0,5 л добрива. Завдяки підживленню з сечовини і суперфорсфату картопля буде краще засвоювати поживні речовини, а отже краще зростатиме.

Ще одне ідеальне підживлення, це курячий послід. Він містить велику кількість фосфору та азоту. На 1 л посліду візьміть 10 л води, настоюйте протягом 3 днів, а перед підживленням додатково розведіть водою у співвідношенні 1:10. Поливати добриво слід між рядами.

Розчин з деревної золи допоможе зробити бульби дуже великими. Він містить кальцій, калій, фосфор та інші мікроелементи. 2 склянки золи розведіть у 10 л води, настоюйте протягом 24 годин і полийте кожен кущик по 0,5 л розчину.

Для підживлення картоплі в період цвітіння також використовують борну кислоту. Розводити її потрібно у співвідношенні 1 г на 10 л води. Обприскайте кущі перед тим, як бутони розпустяться.

Зверніть увагу, що найкраще підживлювати картоплю в вечірній час або в день, коли на вулиці стоїть похмура погода. Також перед підживленням грядки додатково підливають звичайною водою.

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