Щоб гортензія не зів’яла у спеку: секрети від досвідчених садівників

Як уберегти гортензію у спеку

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Гортензії — справжні красуні саду, які захоплюють своїм пишним цвітінням. Проте в спекотні літні дні ці рослини часто страждають, їхнє листя в’яне, а квіти втрачають свіжість. Причина цього часто криється не тільки в нестачі вологи, а й у неправильному складі води для поливу. Як виявилося, є прості, але дуже ефективні способи підтримувати гортензії у відмінному стані навіть за температури +35°C.

Чим поливати гортензії у спеку

Головний секрет довготривалого цвітіння та життєздатності гортензій у спеку — використання підкисленої води для поливу. Гортензії віддають перевагу кислому або слабокислому ґрунту (pH 4.5-6.0), тоді як звичайна водопровідна або колодязна вода часто містить надлишок вапна. Постійний полив такою водою призводить до залужування ґрунту, що є найбільшим ворогом гортензії. У лужному середовищі коренева система рослини не може повноцінно засвоювати вологу та поживні речовини, навіть якщо полив дуже рясний.

Щоб уберегети гортпенцію у спеку, раз на тиждень готуйте спеціальний розчин для поливу. Це можуть бути такі розчини:

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1 чайна ложка лимонної кислоти на 10 літрів води.

1 столова ложка 9% оцту на 10 літрів води.

3–4 столові ложки яблучного оцту на 10 літрів води (має м’якшу дію).

Важливо перед використанням, відстоювати підготовлену воду щонайменше добу, щоб хлор, який може бути присутнім у водопровідній воді, вивітрився. Регулярний полив такою водою (2-3 процедури) допоможе гортензіям помітно ожити — листя стане пружним, квіти — яскравішими, а рослина в цілому краще переноситиме спеку.

Додаткові поради для догляду за гортензіями влітку

Окрім підкислення води, існують інші важливі аспекти догляду, які допоможуть вашим гортензіям пережити літню спеку:

У дуже спекотні та сухі дні гортензія страждає не лише від сухого ґрунту, а й від сухого повітря. Легке обприскування листя водою рано-вранці або ввечері допоможе підвищити вологість навколо рослини. Уникайте обприскування вдень, щоб запобігти сонячним опікам на листках.

Шар мульчі товщиною 5-7 см навколо основи куща є обов’язковим. Використовуйте торф, хвою, кору, перепрілу тирсу або інші органічні матеріали. Мульча допомагає зберігати вологу в ґрунті, запобігає його перегріву та пригнічує ріст бур’янів, створюючи сприятливіші умови для кореневої системи гортензії. Крім того, деякі види мульчі (наприклад, хвоя) додатково підкислюють ґрунт.

Пам’ятайте, гортензії не терплять пересихання, але й простий надмірний полив не завжди є рішенням. Застосовуючи ці прості, але ефективні методи, ви забезпечите своїм гортензіям належний догляд, і вони радуватимуть вас пишним і яскравим цвітінням навіть у найспекотніші дні.