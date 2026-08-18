Щоб гроші не "витікали" з дому, не віддавайте ці речі безкоштовно: народні прикмети про фінанси

Народні прикмети / © Associated Press

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У народних повір’ях деякі звичайні побутові речі вважаються своєрідними носіями достатку. Тому наші предки вірили, що безкоштовно віддавати їх не варто, адже разом із предметом можна нібито «віддати» частину власного добробуту.

Про це пише radiotrek.

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Йдеться не про реальні фінансові правила, а саме про народні прикмети та забобони. Вважалося, що дотримання певних простих правил допомагає зберегти гроші та уникнути проблем у родині.

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Годинник і гаманець

До речей, які не радили просто так дарувати або віддавати іншим, належать годинники та гаманці. Також у цьому переліку опинялися різні цінні предмети.

За повір’ями, разом із такими речами людина може нібито передати іншому частину свого фінансового потоку. Саме тому, якщо дуже хочеться віддати подібний предмет, за народною традицією радили отримати натомість хоча б символічну суму.

Чому не радять віддавати ключі

Окрема прикмета стосується ключів від будинку. За старими повір’ями, їх не слід передавати іншій людині просто так — навіть якщо йдеться лише про тимчасове користування.

Наприклад, якщо ви залишаєте ключ сусіду, який має поливати квіти під час вашої відсутності, за прикметою краще попросити натомість символічну монету.

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Вважалося, що таким чином ключ не віддають безкоштовно, а умовно «викупляють». Це нібито допомагає зберегти достаток у домі та уникнути сімейних конфліктів.

Одяг і взуття також радять «продавати»

До речей, які за прикметами не варто віддавати безоплатно, належать одяг і взуття, особливо нові.

У побуті трапляються ситуації, коли нова річ не підійшла за розміром або просто не сподобалася, тому її віддають родичам чи друзям. Однак народні повір’я радять у такому разі отримати символічну плату.

Це може бути навіть кілька гривень. За повір’ям, такий «відкуп» не дозволяє нібито разом із річчю передати власний фінансовий добробут.

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Водночас усі ці правила є народними прикметами, а не підтвердженими способами впливу на фінансове становище людини.

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