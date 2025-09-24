Щоб картопля пролежала 8 місяців без погреба: надійний метод для тривалого збереження

Правила зберігання картоплі без погреба / © Pixabay

Зберігання картоплі після врожаю зазвичай відбувається у погребі. Але що робити, якщо такого приміщення у господарстві немає? Вихід є — варто знайти надійну альтернативу.

Зберігати картоплю без підвалу цілком реально. Дехто залишає її на балконі або заскленій лоджії, інші — у прохолодній коморі, а деякі навіть виносять бульби на під’їзд для природного охолодження.

Проте є метод, який відрізняється від традиційних способів. Йдеться не про вибір місця зберігання, а про правильну підготовку бульб до тривалого зберігання без спеціальних умов.

Перший і найважливіший крок — відбір якісної картоплі. Бульби повинні бути цілими, здоровими та без жодних ознак гниття чи шкідників. Лише правильно відібрані картоплини гарантують успішне зберігання протягом кількох місяців.

Ще один важливий момент — миття картоплі. Не мийте бульби перед тим, як закладати їх на тривале зберігання. Надлишкова волога провокує проростання та розвиток гниття.

Дотримання умов зберігання є критично важливим. Ідеальна температура приміщення для картоплі — від +4 до +7 °C. Щоб бульби не проростали, подбайте, аби на них не потрапляли прямі сонячні промені. Оптимальна вологість повітря — 85–90 %. Найзручніше зберігати картоплю в кошиках або ящиках, що забезпечують достатню циркуляцію повітря та запобігають загниванню.

Якщо картопля зберігається на балконі, подбайте про додаткове утеплення — наприклад, обгорніть бульби пінопластом або теплою ковдрою. Щоб уникнути надлишку вологи, можна покласти поруч сухий буряк, а також використати цибулиння або солому — вони добре вбирають вологу та допомагають зберегти картоплю свіжою.