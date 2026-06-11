Щоб котлет вийшло більше, додайте до фаршу цей продукт: вони будуть соковитими, пухкими та смачними

Що додати у фарш, щоб котлет вийшло удвічі більше

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Багато господинь додають до фаршу хліб, картоплю чи манку, щоб зробити котлети більш пухкими та збільшити їхню кількість. Проте професійні кухарі знають інший спосіб, який дозволяє не лише збільшити вихід готової страви, а й значно покращити її смак. Йдеться про засмажку з цибулі та моркви. Саме цей простий овочевий інгредієнт робить котлети особливо соковитими, ніжними й ароматними.

Чому засмажка вважається найкращим інгредієнтом

Під час обсмажування цибуля виділяє природні цукри та стає м’якою, а морква додає легку солодкувату нотку і додаткову соковитість. Після змішування з фаршем овочі утримують вологу всередині котлет, тому вони не пересихають навіть після тривалого приготування.

Крім того, засмажка збільшує об’єм фаршу без втрати смакових якостей. У результаті з тієї самої кількості м’яса можна отримати більше котлет.

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Як правильно приготувати засмажку для фаршу

На кілограм фаршу достатньо взяти дві великі цибулини й одну середню морквину. Цибулю потрібно дрібно нарізати, а моркву натерти на середній тертці.

Овочі обсмажують на невеликій кількості олії до м’якості та золотистого кольору. Дуже важливо дати засмажці повністю охолонути перед додаванням до фаршу. Гарячі овочі можуть погіршити структуру м’яса та зробити масу занадто рідкою.

Після охолодження засмажку змішують із фаршем, додають яйце, спеції та інші інгредієнти за рецептом.

Завдяки цибулі та моркві готові котлети стають значно ніжнішими. Усередині вони залишаються соковитими, а зверху покриваються рум’яною скориночкою. Морква практично не відчувається на смак, проте додає страві приємний аромат і покращує текстуру.

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Особливо добре цей прийом працює з курячим, індичим і яловичим фаршем, бо котлети з цих видів м’яса часто виходять сухуватими без додаткових компонентів.

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