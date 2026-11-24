Як приготувати смачні котлети: рецепт / © Фото з відкритих джерел

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Домашні котлети можуть вийти сухими навіть із якісного фаршу, особливо якщо м’ясо нежирне чи його довго смажать. Один зі способів зробити смак виразнішим — додати дрібку меленого мускатного горіха. Цю спецію використовують у м’ясних стравах через її теплий, делікатний аромат: вона підкреслює смак м’яса, не перебиваючи його.

Скільки мускатного горіха додати до фаршу

На 500 г м’ясного фаршу достатньо невеликої дрібки, приблизно на кінчику ножа. Надмірна кількість спеції може надати котлетам різкого, гіркуватого присмаку.

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Мускатний горіх добре поєднується зі свининою, яловичиною та змішаним фаршем. Додавайте його разом із сіллю та чорним перцем, а потім перемішайте масу до однорідності. Якщо готуєте котлети вперше з цією спецією, почніть із мінімальної кількості.

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Що допоможе зробити котлети соковитими

Щоб котлети були ніжними, додайте спецію і зробіть кілька простих дій.

Не беріть надто пісний фарш. Невелика кількість жиру допомагає зберегти соковитість під час смаження.

Додайте цибулю. Її можна натерти чи подрібнити ножем, так вона рівномірно розподілиться у фарші.

Використайте трохи розмоченого хліба. Замочіть м’якуш у воді чи молоці, злегка відтисніть і вмішайте у фарш. Він допоможе утримати вологу.

Не вимішуйте фарш надто довго. Достатньо перемішати інгредієнти, щоб вони з’єдналися.

Не пересмажуйте котлети. Тривале приготування на сильному вогні може висушити м’ясо. Обсмажте котлети до рум’яної скоринки, а потім доведіть до готовності на помірному вогні.

Простий рецепт фаршу для ніжних котлет

На 500 г фаршу візьміть одну невелику цибулину, скибку білого хліба без скоринки, трохи води або молока, сіль, чорний перець і дрібку мускатного горіха. Змішайте інгредієнти, сформуйте котлети й смажте до готовності, не пересушуючи.

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